España comenzó el segundo de sus siete partidos en el Mundial como primera de grupo, y lo acabó en la misma posición, además de allanar su clasificación. Misión cumplida, porque la fase de liguilla debe estudiarse solo en el lenguaje astringente de las inversiones bursátiles. Los funestos amigos de la épica preferirían haber derrotado a la imperial Alemania, pero el cálculo es más productivo que la pasión.

España coloca a Alemania en su sitio, la anula, la apea del pedestal levantado por Gary Lineker: "El fútbol es simple, juegan once contra once y siempre gana Alemania". Para ahondar la ofensa, este axioma pangermánico fue arrasado por un remate de pilluelo de Morata. En efecto, el mismo delantero a quien Mourinho puso como ejemplo de la debilidad atacante de su Real Madrid.

El fútbol no es justo, pero tiene su gracia. Tras la segunda jornada del Grupo E, la selección de Luis Enrique se consolida como aspirante a llevarse el campeonato. El seleccionador sigue aplicando su doctrina de sangre, sudor y lágrimas. Los íntegramente rojos ya controlaban el balón a los cinco minutos. Atacaban en oleadas de seis hombres, con cuatro asfixiando al guardameta Neuer.

España no ejecuta una presión al hombre, sino sobre el hombre. Se abalanza sobre sus rivales, con la peculiaridad de que el día feliz de Pedri fue sucedido por la estupenda noche de Gavi. Entre ambos no suman la edad deAlves. Para evitar la euforia desmedida, Ferran Torres volvía a jugar en la posición de yerno de Luis Enrique. "Es mi prolongación en el campo", bromea el asturiano, pero cabe apuntar que el seleccionador haría hoy un mejor papel sobre el césped. A propósito, Carvajal también parecía cuñado del seleccionador, porque su alineación no tiene otra justificación.

En el vértice optimista, el adolescente Gavi no obedece las órdenes de su mayores. Al contrario, encabeza las acometidas como un moderno Alejandro Magno. Este insolente no respeta las jerarquías. Sin embargo, y a la vista del empate final, habrá que justificar una ligera decepción. La interpretación psicológica es muy simple, España le había marcado tres goles a Costa Rica en la primera media hora del partido.

Dani Olmo abrió el marcador ante los centroamericanos, y pudo ser el primero en violentar a Neuer en su chut madrugador desviado al interior del larguero, pero escupido por el travesaño. La apuesta física de España es tan descomunal, que el cansancio ahonda la frustración si no repercute en el marcador. Enfrente, Alemania fingía sentirse humillada con su condición de colista de un grupo donde firman Japón yCosta Rica.

Sin embargo, los germanos se resignaban hipócritamente al empate con los españoles, confiados en golear el jueves a los costarricenses.

La España líder necesita especulaciones más cómodas. Un empate ante los japoneses, y a octavos. En la jerga habitual de los Mundiales, si pierdes con Japón no solo debes regresar a casa, sino que no merecerías haber viajado a Qatar en primer lugar. Por tanto, se dará aquí la clasificación para octavos por sentada, y se intentará desentrañar a continuación el secreto de las prestaciones sobrehumanas que Luis Enrique extrae de sus gladiadores.

El campeón del Mundial de los pensadores es Yuval Noah Harari. El intelectual israelí ha actualizado su superventas Sapiens contado a los niños, un genérico que abarca a quienes nos consideramos adictos al fútbol. El libro se llama Imparables, Diario de cómo conquistamos la Tierra. El volumen ilustrado, hay que facilitar la comprensión de los forofos deportivos, establece que los seres humanos han llegado donde los animales nunca podrán imaginar en aplicación de una virtud que hoy parece inaudita, la cooperación.

Los hombres de Luis Enrique son los grandes cooperadores. Queda dicho que el seleccionados los escogió anónimos para resaltar su papel mesiánico, pero la ausencia de divismo facilita la labor conjunta que entorpecerían las estrellas vanidosas. De momento, la táctica funciona.