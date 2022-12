En una semana se acaba el Mundial y vuelve el fútbol de clubs. Y antes de que termine el año, hay un derbi Barça-Espanyol. Hristo Stoichkov, exdelantero internacional búlgaro del Barça (1990-95 y 96-98), miembro del dream team, es optimista ante el porvenir que aguarda a la plantilla de Xavi Hernández.

¿Cómo ve al Barça esta temporada?

El Barça tiene que pensar exclusivamente en ganar la Liga. Olvidada la Champions, ya por fuerza con la eliminación, queda la Europa League, que no es fácil. Pero la prioridad ha de ser preocuparse por conquistar la Liga. Yo firmé el 1 de agosto, cuando nos pidieron unos pronósticos, escrito en mayúsculas, que el Barça será campeón de Liga. No sé si de algo más también. Si no la gana, será un fracaso de arriba a abajo.

Es un equipo muy joven.

Pero hay equipo. Disfruto viendo algunos partidos. Se disfruta más que se sufre respecto al año pasado. Espero y deseo que Xavi dé con la clave y los jugadores compitan a muerte.

¿Ve un proyecto encarrilado?

Hay equipo para pensar en algo más. Tenemos un goleador que te marca la diferencia, que no ha estado fino con Polonia, porque la selección es él y diez más, o él Szczesny y nueve más, pero que en la Liga las enchufa. Robert es una garantía. Marca goles y se involucra en el juego, no es solo un rematador. Da mucha tranquilidad al equipo.

Eso es un líder.

Exacto. Ese es un líder. Sin llevar mucho tiempo en el vestuario, sin conocer a sus compañeros, es un líder. Ter Stegen es un número uno, vuelve a estar como hace años y fue el mejor portero de una gran época. Veremos si Busquets aguantará más tiempo pero habrá que buscarle un sustituto si se va. Diría que en su estilo Frenkie de Jong es un líder: es un tío tranquilo que hace su trabajo pero que vale muchísimo…

Y los jóvenes…

No podemos meter más presión a los jóvenes exigiéndoles. Ya sabemos que tiene calidad, ya lo han demostrado; ahora hay que trabajar esa calidad, desarrollarla. Gavi, Pedri, Ansu Fati, Balde, Abde cuando vuelva, necesitan cariño, cuidado.

Pero se les necesita ahora.

Repito: no hay que meterles presión, sino cuidarlos. No veo otra plantilla tan completa como la del Barça. La tabla de clasificación habla: primero el Barça, luego viene el segundo, y después el resto. Hay nivel y hay que pensar en competir, no pensar en el futuro. Dejemos de hablar del futuro. El futuro te lo ganas ahora. Sin victorias, no hay futuro. Tenemos que ganar la Liga, sería imperdonable no ganarla.

Para volver a estar con los grandes.

En nuestra época se había ganado una Recopa y una Copa y hasta que no fuimos campeones de Liga no nos metimos con los grandes ni puedes aspirar a ser campeón de Europa.

Ahora se puede ser campeón de Europa sin serlo de Liga.

Sí. Puedes soñar. Eso solo pasa un vez que te metas en la Champions sin ser campeón de nada y conquistes la Champions. Pero esto no va así. Si eres tercero o cuarto en tu liga, no tienes nivel para ser campeón de la Champions.