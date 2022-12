El aficionado internacional descubierto la gestión particular que suele realizar Antonio Mateu Lahoz. El colegiado español exhibió su particular estilo en un duelo que puede haberle privado de pitar la final. Era uno de los candidatos. La labor que hizo en el Países-Bajos-Argentina suprime casi todas sus opciones para que gobierne el partido más importante del fútbol.

Mateu Lahoz dejó para el recuerdo 18 amarillas y una roja. No se acercan al récord absoluto del ruso Valentín Ivanov que enseñó 20 amarillas y cuatro rojas en el Portugal-Países Bajos de 2006. Pero sí plasmó su huella Mateu al ser el primero en enseñar tantas tarjetas a los banquillos (tres) y, sobre todo, en mostrar tres tarjetas amarillas y una roja en la tanda de penaltis: Denzel Dumfries fue el expulsado con el partido acabado.

Desquició por igual a los holandeses (les penalizó con 30 faltas) y a los argentinos (recibieron 8 amarillas), que le reclamaban, sobre todo, la injustificable razón, a su entender, por la que alargo diez minutos el partido. Empezado el undécimo minuto, Wout Weghorst empataba al anotar el 2-2 y mandaba el desenlace a la prórroga.

Solo el recuento oficial de la FIFA permite precisar el número de tarjetas que aparecieron. Fueron ocho para Holanda (Timber, Weghorst -cuando era suplente- Memphis, Berghuis, Bergwijn -en el banquillo-, Dumfries (dos) y Lang), y diez para Argentina: Walter Samuel (ayudante de Scaloni), Acuña, Romero, Lisandro, Paredes, Scaloni, Messi, Otamendi, Montiel y Pezzella). Mateu iba a acompañado de sus ayudantes habituales (Pau Cebriá y Roberto Díaz) y el cuarto árbitro era el sudafricano Víctor Gomes.

Más de Dibu Martínez. Después de su ritual de los palos se escupe los guantes y le agarra la cara al árbitro con una sutil palmada. Es la mejor peor persona del mundo pic.twitter.com/N8GHiTjxTO — Panqui (@panquimolina) 10 de diciembre de 2022

Los últimos aspirantes

La tendencia de la FIFA es la de alternar árbitros de distintas confederaciones en la final de cada Mundial. La teoría no escrita es que el elegido sería un árbitro europeo, aunque el nombre de los últimos participantes lo dificulta. Mateu, de 45 años e internacional desde 2011, cuenta con la baza a favor de la experiencia y su categoría. El de Qatar es su segundo Mundial pitó en la Eurocopa 2020 y fue designado para la final de la Champions 2021 entre el Chelsea y el Manchester City.

El tramo final del torneo reduce las opciones de los árbitros con la de los países semifinalistas. Los designados para los octavos y los cuatros de final suelen ser los favoritos para el partido final. La eliminación de España reforzaba la candidatura de Mateu, del mismo modo que socava las posibilidades de los árbitros argentinos Facundo Tello y Fernando Rapallini, la de los ingleses Michael Oliver o Anthony Taylor y la del francés Clement Turpin. El italiano Daniele Orsato, otro aspirante, pitó el partido inaugural.

Messi, enfadadísimo

"No quiero hablar de los árbitros porque después te sancionan, no puedes ser sincero y decir lo que piensas, pero la gente vio lo que fue", manifestaba un Messi enfadadísimo, que sí quería hablar del árbitro. De Mateu Lahoz, un viejo conocido de la Liga. "Teníamos miedo antes del partido porque sabía lo que era, y la FIFA debería prever eso. No puede poner un árbitro así, que en un partido de tanta semejanza y tanta importancia y que el árbitro no esté a la altura", despachó el capitán, que sin embargo, se vio favorecido por el criterio de Mateu Lahoz. Le amonestó por una protesta y le perdonó una clara tarjeta amarilla por golpear el balón con la mano.

Más lejos llegó en sus apreciaciones Emiliano Dibu Martínez, el portero de Argentina. “Es una locura, arrogante. Le dices algo y te habla mal", comentó, para acusarle de tendencioso: "Como quedó fuera España, quería que nos quedáramos fuera también nosotros”, afirmó. Lionel Scaloni prefirió morderse la lengua. "No voy a hablar del árbitro. Lo conozco personalmente, incluso tengo una gran relación con él, y quiero cerrar ese tema. Por suerte, el partido acabó bien y ya está".