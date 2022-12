"Es un cañón. Lo vas a ver tú y lo va a ver todo el mundo. Después de este Mundial no aguantará mucho tiempo más en el Ajax". Alguien que conoce desde hace muchísimo tiempo a Mohammed Kudus (Acra, Ghana, 2000) hablaba así del centrocampista ghanés antes de que la Copa del Mundo comenzara. Antes siquiera de que el seleccionador Otto Addo ofreciera su lista de convocados, en la que, sin espacio para la duda, iba a estar Kudus.

Dos jornadas después, todo el mundo ha visto ya que, en efecto, Kudus es un cañón. El gran reclamo de Ghana en este Mundial es el 'fichado' Iñaki Williams y el ídolo máximo del país es el capitán y ariete Jordan Ayew. Pero entre ambos reclama su jerarquía este centrocampista de 22 años que luce en su hoja de servicios los dos goles que marcó frente a Corea del Sur.

Fue también determinante en el encuentro inaugural contra Portugal, pese a la derrota, y lo tendrá que ser este viernes (16.00 horas) frente a Uruguay si Ghana quiere continuar viva en este Mundial. Una victoria en el estadio Al Janoub clasificaría a los africanos e incluso podrían avanzar con un empate, siempre que Corea del Sur no gane a Portugal por más de un gol, un escenario bastante factible.

En el radar culé

Sus actuaciones llaman ya la atención de los grandes clubes. Entre ellos, el Barça, como reconoció hace unos días Jordi Cruyff en declaraciones a Rac1: "Lo vi jugar hace un año y he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos ni muchos menos en el punto de decir 'el Barça quiere a este jugador', pero nos ha llamado la atención por su actuación y sus goles en el Mundial".

"Una de las cosas que me llama la atención es el debate que hay en Países Bajos sobre su posición, sobre si es un medio avanzado o un delantero", señalaba Cruyff de él. Su despliegue y su verticalidad le hacen jugar más a menudo en el centro del campo, pero también posee un don para el gol que la permite adaptarse a la perfección a posiciones más adelantadas.

Quienes conviven con él a diario en la concentración de Ghana dicen de él que es un chico de carácter reservado, de "pocas palabras". Está lejos de ser el más hablador del grupo y es difícil saber lo que piensa en cada momento, porque resulta poco expresivo. "Pero es muy buen chico. Además le encanta el fútbol y eso se nota en el día a día", añaden desde su selección.

Ponderan de él su humildad pese al impacto que está teniendo y pese a que "desde el primer día" comprobaron que podría ser un jugador que alcanzar el escalón de los equipos que pelean por ganar la Champions cada año. Cuentan, de hecho, que el Real Madrid le tuvo también en su radar hace unos años, cuando aún era un adolescente.

Escala en Dinamarca

Su crecimiento en el fútbol está íntimamente relacionado con el proyecto del club danés Nordsjaelland de crear una cantera en Ghana. Su actual propietario, el británico Tom Vernon, fundó en 1999 la academia Right to Dream (Derecho a soñar) y le dio un nuevo impulso al comprar la entidad escandinava en 2015, como puerta de salida hacia Europa de sus mejores futbolistas.

Kudus emprendió el camino a Europa en 2018, con 18 años, tras años creciendo en Ghana y admirando a Thiago Alcántara. "Me encanta su creatividad, mientras atiende sus obligaciones defensivas. Juegue donde juegue, siempre encuentra el equilibrio entre defender y atacar. Y así es como quiero jugar yo. Cuando estaba en Dinamarca me consiguieron una camiseta suya, la tengo colgada en mi casa", comentaba sobre el centrocampista español en una entrevista para la web del Ajax, club en el que juega desde 2020. Y en el que no parece que vaya a aguantar mucho más si continúa con su actual progresión.