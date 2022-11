Bélgica reside en un bello complejo hotelero a 90 kilómetros de Doha. Pero no está de vacaciones. Robert Martínez Montoliu (Balaguer, 13 de julio de 1973) conduce al equipo revelación de Rusia-2018, donde fue tercero, hacia un objetivo más lejano. El punto de partida es el estreno, este miércoles, ante Canadá (20 h.).

¿Ha sido más complicado preparar este Mundial que el de Rusia?

Por un lado, todos los jugadores están en una condición óptima perfecta, Al final de una temporada de 10 meses centrado en el club, te llegan con fatiga mental y 5.000 minutos de juego; ahora, apenas rebasan los 2.000 y mentalmente no han pasado ninguna barrera psicológica. Estoy intrigado por ver el nivel de los partidos. Creo que las diferencias entre los equipos serán más pequeñas.

¿Qué rutina ha seguido?

Desde junio elaboramos una lista de 55 jugadores divididos en tres grupos: uno de futbolistas de mucha experiencia, que si están bien físicamente van seguro a la selección; otro de los que han de estar en un buen momento de forma, a los que seguimos con detalle a través de mucha comunicación con sus clubs y un tercer grupo de los que nunca han estado en la selección y tienen cualidades que hemos identificado para que vengan.

Estos tres grupos…

Al ampliarse la lista de 23 a 26 y los cambios de tres a cinco, da una variedad mayor. Hemos mirado a jugadores que jueguen 60 minutos. O 30. Los delanteros, por ejemplo, raramente cumplen los 90 minutos. Cambia mucho la perspectiva. Salen con 11 y luego juegan 5 más. Hemos hecho una selección con siete jugadores que juegan su tercer mundial, otro que disputan el segundo y diez jugadores que vivirán el primero y nos darán un nivel de energía interesante de jugar sin miedo, rodeados de la seriedad y la experiencia de los demás.

Valore pros y contras de una sola semana de preparación.

La ventaja es que física y psicológicamente están en una condición óptima para dar lo máximo. La desventaja es que antes teníamos dos semanas de descanso, tres amistosos y una preparación individualizada para cada uno. A nivel global, jugar en la misma ciudad con estadios muy cercanos es beneficioso: no viajas, no tomas aviones a horas intempestivas, duermes siempre en la misma cama…

¿Y prevé un fútbol de mayor calidad?

Es una incógnita, porque afrontamos unas circunstancias desconocidas. En Rusia se notaba la fatiga en los primeros partidos. Aquí habrá que estar preparado para lo inesperado.

¿Cuál ha sido su preocupación como seleccionador?

Las lesiones. Hay más lesiones musculares y de contacto y te pierdes dos o tres semanas. Como nos pasaba con Romelu Lukaku por saber si podía venir o no. Es el torneo más importante del deporte mundial y pasa cada cuatro años. Perdértelo es un impacto emocional grave para el equipo y el jugador.

¿Cuáles son las aspiraciones reales de Bélgica?

La primera es progresar en esta fase de tres partidos. El sueño es jugar los siete. Mejorar lo que hicimos en Rusia con la medalla de bronce.

¿Implica eso responsabilidad, presión?

Responsabilidad. Mis futbolistas pertenecen a los mejores clubs, donde han de ganar todos los partidos. Sería raro, peligroso, que vinieran relajados, sin esa responsabilidad de ganar un título. Solo ha habido ocho campeones en todos los mundiales. El bronce nos da un estímulo para mejorar, pero todos sabemos que hay ocho naciones al mismo nivel y un duelo directo se puede decantar de un lado u otro. Nos va bien sentir la presión, la tensión de estar al máximo nivel.

¿Cómo le condicionan el estado de Lukaku y Hazard?

Con Lukaku pensábamos que no estaría y está. Eso es positivo. Hay dos mundiales en este torneo: uno es el de los tres partidos y otro, si pasas, muy diferente. Contar con él en ese segundo mundial sería importante. Eden [Hazard] lleva casi dos años sin jugar, pero lleva más de cien partidos como internacional. No necesita alcanzar un nivel grande para marcar la diferencia. Le sacaron la placa del tobillo, se acabó el dolor y tiene muchísimas ganas. Es muy difícil encontrar un futbolista de esta calidad. Si a eso añades el compromiso, el talento y la experiencia… La cuestión es ver si le podemos dar el ritmo de muchos partidos en tan corto espacio de tiempo.

¿Lo ha convocado por gratitud?

Es verdad que lo que haces en tu club te abre las puertas de la selección, pero Hazard no depende de lo que haga en su club. Solo miro lo que hace con la selección a nivel de liderazgo, compromiso y la calidad que tiene.

Tiene una confianza ciega.

Totalmente. Un Hazard con ese talento, esa experiencia y ese compromiso nos hace un equipo mejor. Mi responsabilidad es mirar un poco más allá de lo que la gente puede ver. Eden sabe que tiene una oportunidad única de enseñar lo que no ha podido enseñar en su club.

Bélgica ha sido la primera del ranking mundial cuatro años.

Demuestra la consistencia del equipo si no puedes ganar un título que depende de una eliminatoria. Han sido números uno Brasil, España y nosotros, por encima de Alemania, Italia, Países Bajos… Dice mucho de esta generación.

Solo ha cosechado 9 derrotas en 75 partidos, incluida la de Egipto.

Me han permitido trabajar como si estuviera en un club. Vine para dos años y llevo seis. Lo que ha hecho esta generación influye para las próximas generaciones. En 2009 Bélgica era la número 66 del mundo y ahora ha sido la primera. Tenemos que prepararnos para evitar que caiga al 50 otra vez. El objetivo ha de ser mantenerse entre los diez primeros.

¿Es la última oportunidad de un Mundial para una generación y usted?

Es así. Nadie juega cien años. Cuando uno pasa de los 30 sabes que no estarás siempre ahí. Nos estamos preparando para el relevo y 21 jugadores han hecho el curso de entrenador. Thomas Vermaelen se retiró en el Kobe y al día siguiente vino a mi cuerpo de trabajo como técnico. Como él, a muchos los veremos pronto en el banquillo y la transición será muy rápida.

¿Su relevo?

Llevo seis años, Disfruto muchísimo, pero esto va de ciclo a ciclo y cuando acabe habrá que hacer valoraciones y decidir.

Ha ejercido todos los roles: jugador, entrenador, director técnico y seleccionador. Solo le falta ser presidente.

Tuve la suerte de que mi primer trabajo como entrenador, en el fútbol británico, es como el de mánager, con mucha gente que te ayuda, y conoces todos los terrenos. He desarrollado distintas funciones, pero me gusta estar a pie de campo con el jugador.

¿Más a menudo que en una selección?

No pienso en el mañana ni lo que me gustaría hacer ni el club en el que querría trabajar. No hay un mañana en un Mundial. Miro de desempeñar mi trabajo con el máximo de entusiasmo e intensidad. Y cuando acabe, será el momento de mirar lo más interesante para mí y la selección. Miro el proyecto, quién está detrás del proyecto, y la libertad que te da para trabajar. He tenido opciones de dejar esto y no vi el momento oportuno.

¿Bélgica es de las favoritas?

Soy pragmático: no hay favoritos en un Mundial. Solo hay que mirar la fase de grupos y la imprevisibilidad de los cruces. Habrá partidos muy apretados. A partir de cuartos de final, la competición es abierta. Pero si quiere favoritas, habría que considerar a los cuatro primeros de Rusia, a España y Alemania que no llegaron y a Brasil y Argentina que tampoco. Las ocho están a un nivel parecido, los márgenes son muy estrechos.