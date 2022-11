Debuta Lionel Messi. Y debuta, con él, Argentina. Ninguna selección entre las favoritas posee tan alto grado de dependencia de un futbolista como la albiceleste, aunque no solo su capitán ha sido el artífice de la racha de 36 partidos de invicto con que se presenta al torneo. Con la etiqueta de favorita colgando de la camiseta.

"Llego en un gran momento tanto físico como personal, no tengo ningún problema", adelantó en su primera intevención en la rueda de prensa de Argentina. Ha estado dos días Messi poco visible ante la prensa en los entrenamientos de Argentina, en la Universidad de Qatar, junto a España, y ha sido suficiente para que brotara el desasosiego sobre su estado físico ante el inminente debut frente a Arabia Saudi, comparsa invitado ante el estreno del ¿último? baile mundialista de Leo. El astro apareció ante los medios junto al otro Lionel, Scaloni, y garantizó su participación, generando un imaginario suspiro de alivio entre los millones de aficionados sumados a la causa.

"Es hermoso que mucha gente que no es argentina desee que Argentina sea campeón en gran parte por mí. Soy un agradecido por todo el cariño que he recibido a lo largo de mi carrera", explicó, sabiendo miles de culés forman parte de ese ejército de incondicionales.

Messi afirmó que no ha seguido ninguna preparación especial en un torneo distinto a los anteriores. Ese gran momento que decía pasar lo ha demostrado en el Paris Saint Germain. "Me sentí más cómodo cuantos más minutos jugaba y eso intenté hacer hasta llegar al Mundial", dijo Messi reconociendo que tal vez sea su último Mundial y en él desea conseguir "el gran sueño que tengo". Viéndose cerca del final, admite que "disfruto mucho más de todo esto", reconociendo que no saboreó el privilegio que tuvo. "Me pasaron desapercibidas muchas cosas importantes que me pasaron durante mi carrera".