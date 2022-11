El máximo goleador del Tottenham, el mejor delantero de la Premier League (al menos hasta el aterrizaje marciano de Haaland), el capitán y gran estrella de Inglaterra... Son esas las líneas que adornan el currículum de un futbolista superlativo como Harry Kane, pues en el epígrafe del palmarés nada aparece. Y no es precisamente un juvenil, 29 años ya, muchos de ellos en la élite, pero la opción de levantar un trofeo se le sigue resistiendo.

Hablamos, muy probablemente, del mejor futbolista del mundo que jamás ganó un título. De ahí la tentación que tuvo en el verano de 2021 de abandonar su Tottenham para poner rumbo al Manchester City. De hecho, si no lo hizo fue porque el dueño del club londinense, Daniel Levy, conocido por ser un hueso en cualquier negociación, se negó a aceptar el traspaso que le proponían desde Mánchester.

Kane se quedó en el Tottenham y siguió, como siempre, como firme líder de Inglaterra. En la selección británica hay mucho debate sobre quién debe jugar en ataque entre su larga batería de jugadores ofensivos (Sterling, Foden, Saka, Rashford, Grealish...) pero su presencia como ariete no admite discusión en un país que le venera.

Y él ha respondido a las expectativas siempre, ya segundo máximo goleador de la historia de Inglaterra con 51 tantos, a dos de Rooney. "Me enfoco en contribuir a que el equipo logre generar ocasiones de gol. Tuve la suerte de poder jugar muchas veces con Wayne y estar cerca de él en ese registro es genial. Con suerte lograré alcanzar su récord pronto, pero no es algo que me obsesione", explicaba él este domingo en Doha.

Estreno contra Irán

Este lunes, en el debut del combinado de Gareth Southgate en el Mundial de Qatar tiene una buena oportunidad para empezar. Se estrena Inglaterra frente a Irán (14.00 horas en el Estadio Internacional Khalifa), un oponente aparentemente débil que no debería generarle problemas y que potencialmente puede ser incluso goleado.

Pero no es su indudable capacidad goleadora lo que centra el foco sobre Kane en estos momentos, sino su determinación por saltar al terreno de juego este lunes con un brazalete de capitán con la bandera arcoíris. Ya lo hizo en la pasada Eurocopa, sin que UEFA le sancionara, y ha decidido volver a hacerlo en Qatar, un país en el que mostrar actitudes homosexuales en público es ilegal.

"Lo tenemos claro"

"Tenemos claro como plantilla y equipo técnico y como organización que queremos llevar el brazalete. La Federación está hablando con la FIFA de cara al partido", comentó ayer Harry Kane, en unas palabras refrendadas posteriormente por su entrenador: "Hay conversaciones en marcha y nuestra postura es clara. Esperemos que todo quede aclarado antes del partido". En todo caso, Kane e Inglaterra, al igual que Manuel Neuer y Alemania, están dispuestos a acatar una posible sanción de la FIFA si fuera necesario.

Varias selecciones europeas demandaron formalmente a FIFA la autorización del brazalete en defensa del colectivo LGTBI, pero el organismo que rige el fútbol mundial ni siquiera hizo acuse de recibo. "No nos han respondido a nuestra petición, así que es posible que seamos sancionados. Si es así, pagaremos la sanción", explicó el presidente de la Federación Inglesa, Mark Bullingham en 'Sky'.

Infantino, en contra

Este sábado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino manifestó sin decirlo expresamente que la FIFA es contraria al uso de ese brazalete durante el Mundial: "Tenemos reglamentos muy claros proporcionados por FIFA, una campaña en defensa de diferentes temas sociales de carácter universal. Tenemos que encontrar campañas a las que todo el mundo pueda adherirse, pero en el terreno de juego solo deberíamos ver fútbol y no otras causas".

Kane llevará el brazalete sí o sí. Y no lo hará frente a una selección cualquier, sino contra la de Irán, un país gobernado por una dictadura que aplasta como pocas los derechos humanos. Ser homosexual es ilegal en Irán y está castigado incluso con la pena de muerte. Un partido, en fin, que será algo más que fútbol.