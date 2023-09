Embajador global del Mundial, junto a otras dos leyendas como el estadounidense Carmelo Anthony y el argentino Luis Scola, Pau Gasol (Barcelona, 1980) ha viajado a Filipinas para disfrutar de la fase final del torneo, que este domingo vivirá la pelea por el título entre Serbia y Alemania (14.40 h, TVE) y unas horas antes el encuentro por la medalla de bronce entre EEUU y Canadá (10.45 h, Gol). En una conversación con este diario, Gasol habló sobre la final, sobre la derrota de EEUU y también sobre el papel de la selección española.

¿Se esperaba la eliminación de EEUU en las semifinales?

Puede que haya gente que no lo esperara, pero a mí no me sorprendió. Es verdad que EEUU es un equipo muy difícil de batir, independientemente de quién esté, porque siempre tiene un talento igual o superior al tuyo. Pero al final vimos a dos equipos como Serbia y Alemania que se ganaron el pase a la final por méritos propios y no queda más que felicitarles y disfrutar de la final, que creo que va a ser muy bonita.

Usted conoce muy bien el baloncesto estadounidense ¿cómo van a encajar esta dura derrota, cuando el objetivo en Manila era reconquistar el título?

Está claro que quedar eliminados en el Mundial es un golpe muy duro para ellos. Pero no es la primera vez. Ya les pasó en el 2002 y en el 2006. Después ganaron en las ediciones del 2010 y 2014 y en 2019 les volvió a pasar. O o sea que no es algo inédito y es algo de lo que se habla. Al final es que esta selección, que cuenta con tanto talento y tantos jugadores de nivel, le de la misma importancia a un Mundial que le dan a los Juegos Olímpicos, donde tienen resultados. Hay que ver cuál es el impacto pero está claro que no les queda otra que felicitar y aprender que en el deporte, como en la vida, te puede ganar cualquiera si no estás a tu mejor nivel.

España podía haber llegado a cuartos o semifinales. El partido de Letonia fue clave y le condenó a jugar a vida o muerte con Canadá”

¿Qué virtudes destacaría de los dos finalistas, Serbia y Alemania, para llegar a donde han llegado?

Yo creo que la convicción, por encima de todo y la imagen de unidad como equipo. Pienso que es algo parecido a lo que ocurrió en la última Copa del Mundo, con España y Argentina en la final: dos equipos con una gran cohesión, que llevan años jugando juntos, que se conocen bien, compiten, que salen a morder desde el primer minuto, creen en ellos, y al final se llevan al victoria.

Intense but wonderful day! Still amazed by the great semifinals we witnessed tonight in Manila! 🤯 Congrats to Serbia and Germany for advancing to the #FIBAWC final! 🏆🌎 #WinForAll pic.twitter.com/XPvKl6cgqi — Pau Gasol (@paugasol) 8 de septiembre de 2023

Serbia vuelve a una final nueve años después y lo hace con el técnico que les hizo campeones en 2002 en Indianápolis.

La de Pesic es una de las historias más bonitas de este campeonato. Hace 23 años era el entrenador de Serbia y aquí sigue. Entrenó a mi hermano (en Girona). Lo conozco personalmente y es capaz de de liderar un equipo. En una selección que no cuenta con Jokic ni con algún jugador importantes más y hay que darle el mérito que tienen. Pero son el ejemplo de que el equipo está por encima de lo individual.

¿Cómo valora la eliminación de España en este Mundial?

Fue una lástima, creo que el equipo podría haber estado en cuartos de final o incluso en las semifinales. El partido de Letonia fue la clave. Letonia demostró que era un equipo peligroso ganando también a otros equipos con potencial y perder ese partido te puso en una situación de vida o muerte contra Canadá. También era un partido que parecía que teníamos ganado, pero el equipo canadiense al final cuenta con muy buenas individualidades. Dillon Brooks lo es y Shai Gilgeous-Alxander es un jugador que resuelve muy bien y al final se llevaron el partido.

Quizás los resultados de los últimos campeonatos, en el Mundial y el Eurobasket, habían creado una realidad por encima de lo que podía esperarse.

Bueno, no sé. Por supuesto quedar campeones del mundo en el 2019 y de Europa en 2022 fueron resultados importantes que quizás no esperábamos. Y, es verdad y que es difícil mantener ese nivel en competiciones tan exigentes. Pero si compites, te das una oportunidad de ganarlo, como nos sucedió a nosotros. En España también hemos tenido nuestros momentos malos, como en el Mundial de España en el 2014. Siempre hay momentos en los que no se consiguen cumplir las expectativas, pero eso es parte del camino y de la evolución de cada equipo. Y a mí me gusta la selección que tenemos, me gustan los jugadores que vienen por detrás, y creo que podemos estar ilusionados. ¿Ponerse nerviosos? Entonces, ¿qué deben estar diciendo en Francia? Hay que seguir y aprender, hacer autocrítica y volver el año que viene con más fuerza. Las derrotas sirven para apreciar también mejor las victorias.