Con su presencia en el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, Marcelinho Huertas (Sao Paulo, Brasil, 1983) no deja de añadir conquistas a su arrolladora carrera profesional. Es su quinta Copa del Mundo y eso le abre las puertas de un selecto grupo integrado por 14 jugadores, entre los que se encuentra también Rudy Fernández, el primer europeo que lo ha conseguido. “Para mí es un orgullo y un privilegio representar a mi país por dos décadas completas y estar aquí en una selección que compite en alto nivel. Es una sensación de muchísimo placer”, afirma.

Yakarta será el escenario del reencuentro de los dos amigos y excompañeros en el Joventut, aunque el pulso entre España y Brasil (15.30 horas, La 2) tendrá poco de amistoso. Es un partido clave y Huertas tendrá un papel trascendental por la grave lesión de Raulzinho Neto, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su rodilla derecha en el debut frente a Irán. En juego está el primer puesto de grupo, fundamental para pelear por una plaza en los cuartos de final.

Yo simplemente juego, disfruto y no lo pienso. Cuando sea el momento, mi cuerpo lo dirá"

“La lesión de Raul es un golpe muy duro, más allá de que tenemos un buen equipo, muy completo en todas las posiciones. Pero España siempre está entre los favoritos, aunque ellos digan que no”, subraya Huertas, después de una dilatada carrera iniciada en España en el Joventut hace casi dos décadas, que le llevó, entre otros clubs, a liderar en Barcelona y Baskonia, a compartir vestuario con Kobe Bryant en los Lakers y que, desde el 2019, continúa en el Lenovo Tenerife, incombustible a sus 40 años, sin ponerse fecha de caducidad, gracias a una cuidada alimentación, al yoga y a la meditación.

“La gente siempre me comenta lo de la edad, pero yo sigo con la misma cabeza. No me pongo ningún tope”, aclara. “Yo simplemente juego, disfruto y no lo pienso. Cuando sea el momento, mi cuerpo lo dirá. Pero de momento, mientras sea así, y que pueda seguir haciendo lo que me gusta y a nivel muy competitivo, yo no veo un motivo de por qué no voy a seguir”, afirma.

Elogios para la selección

Marcelinho habla con mucho respeto de la selección, un equipo del que asegura que está acostumbrado a este tipo de citas y a ganar. “Es uno de los favoritos, aunque ellos digan que no”, asegura el base carioca. “Su juego colectivo es de lo mejor que vamos a ver en el Mundial. Es un equipo que sabe jugar más o menos de memoria, que tiene un entrenador que lleva muchísimos años. Y sus jugadores están acostumbrados a jugar para él y saben lo que quiere exactamente.

El juego colectivo de España es de lo mejor del Mundial, lo hacen de memoria"

El base del Lenovo Tenerife, sin embargo, alimenta la convicción de que cuentan con un bloque con muchos recursos dentro y fuera de la zona y está convecido de que tienen opciones frente a España. “Tenemos físico, tiro exterior, jugadores muy verticales y potentes en el rebote…Así que intentaremos hacer nuestro mejor baloncesto y ganarles”, relata Huertas, que también ha entrado en el Top 3 del Mundial como asistente, solo por detrás de Ricky Rubio y Pablo Prigioni, dos jugadores con los que ha coincidido en su carrera.

“Es muy especial porque son dos referentes, dos amigos, compañeros y excompañeros y la verdad es que nuestras carreras han tenido mucha historia juntos y es un lujo poder formar parte de este selecto grupo y estar ahí arriba con tanta gente de muchísima. Para mí es un lujazo”, valora y lamenta la ausencia de Ricky Rubio en el torneo, tras abandonar la concentración de la selección por sus problemas de salud mental. “Es una pena. Para mí es un referente y un amigo. Le he mandado un mensaje de mucho ánimo, mucha fuerza y tampoco quiero molestar en este momento que creo que es muy privado todo”.