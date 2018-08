Así es la vida del vilagarciano de 330 kilos que denuncia que el Sergas no le puede operar

ATLAS

Caminar unos cuantos metros es para Baltasar una carrera de fondo. Moverse de una habitación a otra dentro de su propia casa le supone un esfuerzo que le deja casi sin aliento. Con más de 330 kilos, está desesperado porque su vida corre peligro. Necesita que le extirpen la vesícula, pero no le pueden meter en el quirófano. Denuncia que los hospitales gallegos no están preparados para tratarle. No hay básculas ni camas que soporten su peso. Desde el Servicio Gallego de Salud aseguran que nunca han rechazado a un paciente por su peso, pero se les exige que adelgacen antes de operarles. Baltasar se siente incapaz de adelgazar por si solo y exige a la Sanidad pública una solución para poder vivir con dignidad.