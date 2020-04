Los cumpleaños en Vigo en tiempos de coronavirus

Carla Pesqueira

Desde que se decretó el estado de alarma y los españoles no podemos salir de casa por la crisis del coronavirus, muchas de nuestras costumbres se han visto obligadas a cambiar. Una de ellas, las celebraciones. Los cumpleaños no son "los típicos". Pero eso no quiere decir que quien cumple en "tiempos de cuarentena" no tenga la fiesta que se merece. Por eso, estas vecinas de Alcabre y Coia recibieron una felicitación por parte de la policía que les hizo mucho ilusión.