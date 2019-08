Las peñas del Celta sobre las butacas de Río: "Las reformas son insuficientes"

ALBA VILLAR/M.C

Los representantes de los colectivos oficiales de aficionados del club han sido invitados por el Concello de Vigo al estadio de Balaídos para visitar las reformas de los asientos "que han mejorado en algunos aspectos", pero no en la principal reclamación, aseguran: "las distancias siguen siendo reducidas y a no ser que seas pequeño, no entras"