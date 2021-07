La periodista y motoviajera Alicia Sornosa ha cambiado el exotismo habitual del escenario de sus viajes para descubrir de primera mano la experiencia de viajar en una moto eléctrica. Al manillar de una Zero SR/F, la conocida escritora partió de Madrid rumbo a Suiza para descubrir la e-Gran Ruta de Suiza.

El viaje duró 17 días y Sornosa recorrió más de 3.000 kilómetros de ruta, que inició con reservas y con el miedo a lo desconocido para regresar recomendando sin duda su experiencia, tal como afirmó en la rueda de prensa realizada tras su regreso: "Creo todos deberíamos probar una moto eléctrica durante una semana, no solo para ver ir a trabajar por la ciudad si no para hacer un viaje y ver que es factible viajar con estas motos; que es distinto pero divertido".

La Gran Ruta Suiza es una ruta circular de 1.600 kilómetros que permite descubrir los grandes atractivos del país. Se trata de una propuesta que nació en 2015 y un año más tarde fue equipada con más de 300 estaciones de carga para convertirse en la primera ruta turística que puede hacerse por completo con un vehículo eléctrico. El cantón del Valais, los puertos del Furka y Gottardo, Lugano, Lucerna y Gruyères son algunos de los puntos de paso donde Alicia pudo disfrutar de las prestaciones dinámicas de la Zero SR/F.

"Me ha sorprendido mucho. Al principio estaba un poco cagada, tenía miedo de quedarme sin energía, quedarme tirada sin batería. Me parecía complicado y difícil porque había muchos parámetros que controlar pero según han pasado los días es mucho más sencillo de lo que parece. Es divertido, una forma diferente de viajar pero totalmente válida para disfrutar de la moto y de lo que te rodea", explicó Alicia Sornosa.

Al ser preguntada sobre si viajar con una moto eléctrica necesita un gran despliegue, Alicia explicó que "necesita algo de planificación. Antes de salir hay que saber dónde están los puntos de recarga para dirigirte hacia ellos. Además de tener más de uno, y que no estén muy alejados por si alguno no funciona. Ayudarte con alguna de las apps (yo he usado sobre todo Electromaps) para saber la potencia de carga, estado del punto, etc. es indispensable. Según pasan los días te vas acostumbrando y calculando mejor estas necesidades, ya que no es lo mismo circular por autovía que subiendo y bajando puertos. También aprendes donde están los puntos de recarga más comunes (centros comerciales, hoteles…) y cada vez resulta menos extraño y se disfruta aún más del trayecto. ¡Cuestión de práctica!".

Respecto a la conducción de una Zero SR/F, Sornosa declaró que "es una sensación distinta. Al principio lo primero que notas, a parte de que no hace ruido, es que el motor no suelta calor cosa que en verano se agradece bastante. Luego que el disfrute de la moto es el mismo que con una moto convencional. Disfrutas en una zona de curvas, en carretera… Eso sí, en silencio, aunque tampoco es un silencio absoluto porque estás escuchando el zumbido de la moto. Además, sorprende la entrega de par, de potencia, es insospechada. Por mucho que lo cuente lo tienes que probar para entenderlo".

Por último, destacar que los viajes de Alicia Sornosa siempre tienen un fondo solidario: "Como siempre todos mis viajes tienen un fondo social. Creo que es importante llamar la atención sobre pequeños detalles de la vida y en este caso ha sido el cáncer de próstata. Porque se habla mucho de los cánceres de las mujeres, como el de mama, pero menos de los hombres. De ahí su importancia para mí, además de que en mi comunidad en Redes Sociales tengo más seguidores hombres. Un pequeño guiño a ellos".