Comprarse un coche no es tarea fácil y casi con absoluta seguridad nos va a llevar algunas semanas de dudas y consultas de toda clase. Desde visitas personales a concesionarios de diferentes marcas, a mucho trasiego a través de internet para salir de alguna duda que nos haya quedado después. Y es que encontrar el modelo que no solo nos guste sino que también se acomode a nuestras necesidades no es sencillo. Kia acaba de lanzar el nuevo Niro, un modelo que desde que fue lanzado en 2016 ya lleva acumuladas 39.000 unidades vendidas, lo que prueba que ha calado en el mercado. La segunda generación acaba de llegar y aquí mostramos siete razones para decidirse a comprar este crossover compacto.

Estética agradable Estética agradable Lo primero que nos atrae de un coche es sin duda su estética, que tenga una buena imagen. La segunda generación del Kira Niro la ha renovado por completo adaptándose a los tiempos modernos. Destaca su frontal con una generosa entrada de aire y unos grupos ópticos de original diseño. Tanto la parte baja del frontal como de la zaga van provistas de protecciones lo que unido a unos pasos de rueda remarcados, le dan un mayor carácter de robustez. La trasera tiene mucha personalidad con los pilotos en forma de boomerang. Si a esto le añadimos unas atractivas llantas que van de 16 a 18 pulgadas, tenemos un coche que resulta atractivo desde cualquier ángulo. Para acabar de rematarlo, Kia ofrece nueve colores para la carrocería y la posibilidad de elegir entre un total de 18 combinaciones bitono para personalizarlo. Interior amplio y moderno Interior amplio y moderno Que el coche sea amplio y permita que todos sus ocupantes viajen con comodidad y sin estrecheces tiene también su importancia. Esta segunda generación desarrollada sobre una nueva plataforma que ofrece mayor rigidez, ha incrementado ligeramente sus dimensiones, en particular la longitud que ha aumentado 6,5 centímetros, pero también hay 2,5 cm. más de anchura y 2 cm más en la distancia entre ejes. El resultado, sumado al trabajo realizado en la estructura de los asientos delanteros que permite ganar 3 centímetros, permite ofrecer mayor espacio longitudinal y anchura que en la generación precedente. El acceso al interior es cómodo gracias a unas puertas con buen ángulo de apertura. El salpicadero se presenta con un diseño totalmente nuevo y muy moderno donde destacan dos pantallas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. El maletero, uno de los aspectos que más se mira a la hora valorar la compra, presenta unas formas muy regulares y ofrece 451 litros en la versión híbrida convencional, 348 en la versión híbrida enchufable y 475 litros en la versión eléctrica, a la que hay que sumar 20 litros adicionales en la parte frontal para cables y toma eléctrica Respetuoso con el medioambiente Respetuoso con el medioambiente Si le preocupa el medioambiente, en esta generación, sobre todo, se ha tenido mucho en cuenta la cuestión. Así, el revestimiento del techo está fabricado con papel pintado reciclado; los paneles de las puertas están acabados con pintura sin compuestos orgánicos volátiles; los revestimientos de los asientos son cuero vegano de poliuretano y contienen material Tencel procedente de eucaliptos; la cubierta del maletero está confeccionada con un 75 por ciento de fibras recicladas. Estos elementos sostenibles dan lugar a un interior respetuoso con el medioambiente, con acabados naturales y de tacto agradable. Se ha cuidado mucho tanto la presentación como la calidad de los materiales y ajustes con lo que la sensación de calidad ha dado un buen salto, algo que se aprecia a simple vista. Tres variantes electrificadas Tres variantes electrificadas Poder moverse sin restricciones por la ciudad y gastar poco es otro aspecto importante a tener en cuenta. Kia ofrece tres alternativas de movilidad, todas electrificadas. La primera opción, es la variante híbrida que con un motor térmico de 1.6 litros y una transmisión automática de seis velocidades ofrece 141 CV de potencia. Se puede también optar por una variante híbrida enchufable que ofrece 183 CV y que también con una caja de cambios automática de doble embrague ofrece una autonomía totalmente eléctrica de hasta 65 kilómetros en mediciones WLTP. Finalmente, hay una tercera opción totalmente eléctrica que ofrece 204 CV de potencia y una autonomía eléctrica de hasta 460 kilómetros.según ciclo WLTP. Son tres opciones que se ajustan perfectamente a las necesidades de cada estilo de vida. Equipamiento y seguridad Equipamiento y seguridad Hoy en día los constructores se esfuerzan por introducir los mejores sistemas de seguridad en sus modelos. En el caso que nos ocupa, Kia ha hecho lo mismo y, lógicamente, en función del nivel de acabado, la dotación es superior. Si nos decantamos por el nivel más básico, el Niro nos ofrece de serie elementos como el sistema de asistencia de frenada de emergencia que nos previene de una colisión frontal, con reconocimiento de peatones; el sistema de asistencia de mantenimiento de carril, el sistema de reconocimiento de límites de velocidad; el sistema de detección de fatiga del conductor, sensor de luces y de aparcamiento trasero y asistente dinámico para luces de carretera. La tecnología está a la última así como también la conectividad y la cantidad de servicios que pueden conseguirse a través de ella.Y todo ello por no hablar de una dotación que también incluye ocho airbags, climatizador automático, control de crucero y conectividad a los sistemas Android Auto y Apple CarPlay entre otros elementos. Relación precio-producto Relación precio-producto Este es sin duda alguna uno de los argumentos más favorables que tiene el Kia Niro. No importa la versión ni tampoco el nivel de acabado. La relación precio-producto es un factor que pesa lo suyo a la hora de tomar la decisión e inclinar la balanza. Aplicados todos los descuentos y promociones, el Niro en versión híbrida tiene un precio que parte de los 24.400 euros en el acabado más básico y llega hasta los 31.500 euros. En el caso de la variante híbrida enchufable, el precio parte de los 27.600 euros y llega hasta los 34.839 euros. Finalmente, la versión eléctrica parte de los 30.200 euros y llega a los 38.562 euros para el acabado más alto. Siete años de garantía Siete años de garantía Este es un importante argumento y que no se encuentra en todos los fabricantes. En el 2010 en Kia estaban tan convencidos de lo que fabricaban y de la calidad de sus productos que pasó a ofrecer siete años de garantía o 150.000 kilómetros, algo que permanece hoy en día y que sin duda es un buen reclamo para el cliente. Otros fabricantes se han puesto las pilas en este aspecto pero no igualan o superan esta oferta. Hasta aquí los siete argumentos para comprarse un Kia Niro. Podríamos aducir alguno más pero son suficientes para que uno pueda hacerse idea del producto.