Ya es oficial. En 2035 no se podrán vender coches de combustión ni híbridos, a no ser que no generen emisiones durante su uso. En este futuro que pinta muy eléctrico, el hidrógeno se posiciona como la alternativa más clara por sus cualidades: un repostaje rápido y una movilidad cero emisiones según su modo de obtención, pero no todas las marcas apuestan por él. Toyota, que como adelantó Neomotor investiga junto a otras compañías japonesas cómo usarlo en motores de combustióninvestiga junto a otras compañías japonesas cómo usarlo en motores de combustión, vuelve a liderar una iniciativa para el desarrollo de motores de hidrógeno para vehículos industriales.

En ese sentido, Toyota, Isuzu Motors, Denso, Hino Motors y Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) han alcanzado un acuerdo para investigar de forma conjunta en el campo de los motores de hidrógeno para vehículos industriales. El objetivo de esta cooperación es impulsar la utilización de hidrógeno en los vehículos industriales pesados, aunque indicaron que continuarán utilizando los motores de combustión como una de las opciones para lograr la neutralidad de emisiones. "En el camino hacia la neutralidad climática hay varias opciones de motorización para satisfacer las demandas de los clientes, incluyendo vehículos híbridos, eléctricos y de pila de combustible, en función de las diferentes condiciones energéticas en los diferentes países y de los diversos usos de los clientes", añadieron. En esta línea, apuntaron que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los vehículos de transporte y logística representa un "problema social" que tiene que ser afrontado con los diferentes actores involucrados y que comparten el objetivo de lograr una neutralidad climática. Así, explicaron que los sistemas de propulsión de hidrógeno representan una solución para este problema, por lo que afirmaron que utilizarán sus conocimientos y tecnologías para estudiar el potencial de la tecnología de pila de combustible en los vehículos de transporte pesado.