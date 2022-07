Hace poco probamos el nuevo Opel Astra, y a hora le toca el turno a su versión familiar, denominada Sports Tourer. Como es lógico, la principal diferencia entre ambos es la habitabilidad y capacidad de carga, notablemente superiores en el modelo ‘ranchera’.

El Astra Sports Tourer 2022 ofrece 597 litros de capacidad en su maletero, frente a los 422 del modelo de 5 puertas. Esos 175 litros extras son además muy aprovechables, gracias a una superficie plana de carga y a soluciones prácticas como ganchos, cubiertas o poder guardar la bandeja debajo del doble fondo. Las versiones híbridas enchufables del Astra ST limitan su capacidad de almacenamiento hasta los 516 litros, al destinar este doble fondo a albergar las baterías y los cables de alimentación.

Al abatir los respaldos de las plazas traseras (40/20/40), el Astra ST es capaz de ofrecer hasta 1.634 litros de capacidad de carga, lo que lo sitúa como uno de los referentes de su segmento. En el caso de los PHEV esta cifra desciende hasta unos nada desdeñables 1.553 litros. Además, pueden meterse objetos de hasta 1,85 metros de longitud si se abate a su vez el respaldo del asiento del copiloto.

Esta mayor capacidad de carga se logra gracias a un voladizo trasero que crece 211 mm. Pero el Astra Sports Tourer no sólo es un modelo más capaz que el 5 puertas, sino que también lo supera en habitabilidad, gracias a una batalla superior. La distancia entre ejes en esta versión familiar se estira 57 milímetros hasta alcanzar los 2.732 mm. Esto se traduce en un espacio para las piernas notablemente superior en las plazas traseras, lo que redunda en una mayor calidad de vida a bordo y un confort superior para los pasajeros de la banqueta posterior.

Con todo, el Astra Sports Tourer es 268 mm más largo que el modelo 5 puertas hasta alcanzar los 4.642 mm totales de longitud. También crece en altura 9 mm, con un total de 1.481 mm. Pero ya os adelantamos que estos centímetros de más en casi todas sus cotas no se traducen en una peor maniobrabilidad, ya que la versión ST se maneja igual de fácil y es tan dinámica como la estándar.

El Astra Sports Tourer sigue siendo bonito

Los ‘ranchera’ no cuentan con muchos adeptos en nuestro país, por aquello de que “parecen coches de muertos”. Un comentario que se retrotrae a cuando los wagon eran versiones de los modelos de 5 puertas pero con una sección trasera estirada en forma cuadrada. Pero esto no tiene nada que ver con los familiares modernos. Éstos son fruto de concienzudos estudios de diseño en los que la sobredimensionada parte posterior se integra fomentando si cabe sus formas originales para no perjudicar su fluidez y deportividad.

Y un ejemplo perfecto de ello es el Astra Sports Tourer. El mayor voladizo posterior no desmerece en absoluto la preciosa línea lateral que se dibuja en el 5P. Es más, la prolonga de tal modo que es más evidente y atractiva. Además, la solución de desplazar la matricula del paragolpes al portón posterior se ha hecho de forma que el coche sigue manteniendo su vista posterior rotunda y deportiva.

El Astra ST mantiene la oferta de motores y acabados

La versión familiar del Astra 2022 mantiene la misma oferta mecánica que el 5P. Es decir, un motor gasolina de 1.2 litros con 110 CV y cambio manual, o con 130 CV y opción de cambio automático de 8 relaciones. También hay un diésel de 1.5 litros con 130 CV y cambio manual o automático, en opción.

Y no hay que olvidar que esta generación del Astra es la primera en la historia con motores electrificados, por lo que en el catálogo del ST también está el motor híbrido enchufable de 180 CV, a la espera de que llegue el de 225 CV más adelante. Ambos ofrecen unos 60 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y se recargan en algo menos de cuatro horas con el cargador de a bordo de serie de 3,7 kW. Opcionalmente se puede adquirir uno de 7,4 kW, con el que el tiempo de carga se reduce a unas dos horas.

Al igual que con el 5 puertas, el Astra Sports Tourer contará en 2023 con una versión 100% eléctrica, gracias a que el compacto alemán está hecho sobre la plataforma multienergía EMP2 del Grupo Stellantis.

Pero además de los motores, el Astra Sports Tourer mantiene la misma oferta de acabados que el modelo original: Elegance, GS Line y Ultimate. No os podemos decir qué sobreprecio tendrán a igual motorización respecto al 5P ya que Opelno nos ha facilitado por el momento los precios de Astra ST, pero sí sabemos que las primeras reservas se iniciarán en otoño de este año.

Sin cambios en el comportamiento

El último aspecto que puede preocupar a aquel que esté pensando en comprar la versión Sports Wagon del Astra, es si al ser más grande es más difícil de conducir, o si pierde agilidad y deportividad. En la presentación pudimos conducir el coche con prácticamente todas las motorizaciones disponibles y no encontramos diferencia alguna respecto a las prestaciones del 5P. Habría que ser un súper piloto y hacer el test llevando al coche a sus límites para descubrir si realmente existe alguna variación. Pero en una conducción cotidiana es muy complicado notar algún cambio o inconveniente.

La única desventaja está en sus centímetros de más a la hora de aparcar, pero para eso ya cuenta con multitud de ayudas como cámaras perimetrales o sistemas de aparcamiento automático.

El Astra Sports Tourer mantiene el dinamismo y la deportividad que tanto nos gustó del modelo 5 puertas, su sencillez de manejo en entornos urbanos, e incluso aumenta su confort en carretera al disponer de una mayor batalla.

Conclusión

Como os hemos dicho antes, las mayores dimensiones del Astra Sports Tourer no influyen en su sencillo manejo, ni en su capacidad para moverse con agilidad por la ciudad. Tampoco desmerecen el buen dinamismo del 5 puertas y, lo más importante, no desluce su atractivo diseño ya que el voladizo trasero se ha integrado a la perfección en la estilizada línea deportiva lateral del modelo original. Por tanto, si necesitas más espacio de carga o quieres que los pasajeros traseros viajen con mayor confort, ni te pienses dar el sato a esta versión familiar.

Si queréis información más detallada del modelo, podéis ampliarla con el reportaje que hicimos en su presentación internacional, o con la primera toma de contacto que tuvimos en la presentación dinámica nacional.