Ford hace tiempo que dejó de ser únicamente eso, Ford. Ahora, la compañía se divide en divisiones como Ford Model E, la encargada de sus coches eléctricos, Ford Blue, que explotará la combustión hasta que ya no sea posible, y Ford Pro, la división de coches comerciales. Cada una se especializará en su campo pero todas tienen la misma misión, convertir a la marca en un referente en el nuevo contexto de la industria del automóvil. Ford Pro deberá afrontar un gran reto, la electrificación de los vehículos para profesionales, misión que arrancan con la E-Transit, una furgoneta con la que demuestran que no piensan aspirar a nada que no sea el liderato.

De Ford Pro también será misión de satisfacer la demanda del F-150 Lightning en Estados Unidos, pero esa es otra historia. En Europa, sus planes pasan por convertirse en la plataforma de referencia de las empresas que busquen pasarse a la electromovilidad y por lanzar una completa gama de cinco comerciales eléctricos hasta 2024, una oferta que empezará con el E-Transit y seguirá con las versiones Custom y Courier de este, su modelo más exitoso en Europa, y con el Tourneo Courier y Custom eléctricos. Las versiones del Transit se producirán en Turquía, mientras que el Tourneo se fabricará en Craiova, Rumanía. E-Transit, un gran punto de partida La filosofía de Ford Pro para encarar su electrificación ha sido muy acertada. Y es que nada malo puede salir si, como explican, hace años que preguntan a sus clientes cuáles son sus hábitos con sus modelos. Esto les ha servido para determinar que sus compradores realizan hasta 111 kilómetros al día con el Transit, que además se centra principalmente en el reparto de última milla. Encarar su electrificación con estos datos es más fácil y el resultado debería satisfacer a la gran mayoría. En cifras, el E-Transit se ofrece en tres carrocerías: Van, doble Van y chasis cabina desde 70.100 euros, y en todas dispone de un único motor eléctrico en el eje trasero para 135 kW o 198 kW de potencia (170 CV y 270 CV) y 430 Nm de par máximo en ambas opciones. El comprador dispondrá de hasta 25 combinaciones de estilos de carrocería y longitudes y alturas del techo, con masa máxima autorizada de entre 3,5 y 4,25 toneladas, y su autonomía, gracias a una batería de 75 kWh de capacidad, es de hasta 317 kilómetros para las versiones limitadas a 90 km/h de velocidad máxima. Para los que ya noten la ansiedad por la autonomía, recordamos de nuevo que la media de los clientes de Ford Pro son 111 kilómetros diarios. Pero no hay que sufrir. Si hay que entregar un paquete a 400 kilómetros, el E-Transit admite carga rápida de hasta 115 kW de potencia para una recarga del 15 al 80% en apenas 34 minutos. Ford ofrece en su sistema de navegador inteligente los cientos de miles de cargadores de los que dispone en Europa, entre los que incluye la red Ionity. El primer año de carga es gratis y luego, contando la red Ionity, cuesta tres euros al mes. En un punto doméstico, es capaz de cargar a 11 kW, con lo que le lleva 11 horas y media alcanzar el 100%. Como opción, la ProPower Onboard ofrece hasta tres enchufes de 2,3 kW para enchufar herramientas para trabajar. El comercial más avanzado de Ford Desde la marca aseguran que la electrificación del modelo no ha comportado pérdida de capacidad de carga, que se mantiene igual que en sus versiones de combustión. Lo que sí ha cambiado es su apuesta tecnológica, mejorada con una pantalla de 12 pulgadas y su sistema operativo más avanzado, el SYNC 4, mucho más rápido que su predecesor, conectado permanentemente a Internet, con el sistema Alexa de Amazon para el control con voz y con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. También el salto tecnológico se nota en el apartado de seguridad gracias a su arsenal de funciones, algunas opcionales como la cámara de 360 grados o el asistente precolisión trasero o en intersección, entre los que destacan el control de crucero adaptativo, el detector de ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico o la alerta de cambio involuntario de carril, entre otras. Con el E-Transit, que ya está a la venta, empieza Ford Pro su andadura en el segmento de los eléctricos, pero no solo llegan con vehículos, sino que además han creado un abanico de opciones que agradecerán los gestores de flotas gracias a un software propio que incrementa sus posibilidades de gestión y facilitan su trabajo. Ford Pro Telematics Essentials es el mejor ejemplo, con distintas opciones para la gestión de la flota, como la consulta de información, de su estado actual, análisis de sus rutas para optimizar los recorridos y hasta la posibilidad de pedir hora en el servicio técnico desde el ordenador. Esta es solo una de las opciones, pero también disponen de consultoría para instalar cargadores, ofertas y soluciones individuales para la financiación o una red de talleres especializados en sus vehículos. Ford Pro encara la electrificación con el foco puesto en acompañar al cliente y ofrecerle servicios para todas sus necesidades, olvidándose del enfoque tradicional del sector, el de la venta del vehículo. El E-Transit abandera esta revolución, pero pronto le acompañarán cuatro comerciales más para satisfacer a cualquier tipo de cliente.