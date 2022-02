Durante los próximos siete días, Neomotor repasará los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Ford Mustang Mach-E.

El Mustang Mach-E llegó al mercado con la difícil misión de ser el primer eléctrico de la firma estadounidense. Además, lo hacía con presión, porque su nombre evoca a uno de los deportivos más populares de la historia y porque, por si fuera poco, es un SUV. No obstante, el nuevo Mustang eléctrico ha sorprendido y satisfecho las expectativas con una propuesta estética con elementos que recuerdan al Mustang clásico y una mecánica potente con vocación deportiva. Con una longitud de 4,71 metros y una batalla de 2,98 metros, el Mustang Mach-E promete mucho espacio interior. En el exterior, la forma de su parrilla, el conocido logotipo 'Mustang' y la firma lumínica en su zaga son un perfecto homenaje al mítico deportivo norteamericano. Su silueta es, además, cupé, con una línea del techo que cae desde el parabrisas hasta la trasera para dotarle de más deportividad. Es muy fluido en sus líneas, buscando la máxima eficiencia aerodinámica. En su interior destaca la enorme pantalla central vertical, un panel de instrumentos digital más bien pequeño y la ausencia de botones físicos más allá de los obligatorios y el mando del volumen. Su maletero trasero ofrece 402 litros de capacidad, a los que hay que sumar otros 100 del delantero. Mecánicamente se ofrece en cuatro niveles de potencia y dos opciones de tracción, trasera o total. Las versiones de tracción trasera pueden ser de 269 o 294 CV, mientras que las de tracción total de 269, 294 y 351 CV de potencia. El Mustang Mach-e GT, también con tracción a las cuatro ruedas, entrega 487 CV de potencia. También hay dos opciones de batería, una de 76 kWh y otra de 99 kWh que puede ofrecer una autonomía máxima de 610 kilómetros. Su precio parte desde los 47.263 euros y alcanza los 72.755 euros para la variante más potente.