La Feria del Automóvil de la Carretera de Camposancos arranca el miércoles con «los mejores descuentos del verano»

Por tercera vez en la ciudad de Vigo, un grupo de concesionarios se unen en una feria durante cuatro días para ofrecer importantes descuentos y ofertas a todos los interesados en adquirir un vehículo nuevo, seminuevo o motocicleta. Será en la Carretera de Camposancos desde el próximo miércoles día 16 al sábado día 18.

Será un total de diez concesionarios, que aglutinan un total de quince marcas, entre turismos, comerciales, industriales y motos. Una amplia lista con marcas europeas, americanas, japonesas, coreanas y, por supuesto, chinas.

Concesionarios. / Marta G. Brea

En horario comercial, los concesionarios ofrecerán importantes descuentos a todos los clientes que quieran adquirir alguno de los modelos que comercializan. Será la tercera vez que se realiza en la ciudad un evento como este, y es que el éxito de las dos ediciones anteriores, animó a los concesionarios a continuar con el evento. Aquí, la oferta es muy variada, y participan la mayor parte de las marcas que se comercializan.

Si iniciamos el recorrido desde la rotonda en donde arranca la carretera de Camposancos, el primer concesionario será Hyupersa, que representa a Hyundai. Un poco más adelante tendremos el grueso de concesionarios y marcas. Balpersa, concesionario Volvo y Lynk & Co; Mercedes Benz Louzao; Grupo Breogán, representando a Toyota y Lexus; Celtamotor con sus tres marcas, BMW, Mini y BMW Motorrad; Galmotor concesionario de Ford; Renovamotor con Omoda y Jaecoo; BYD, MG y Geely con Zinamovil: Grupo Breogán con Lexus; y para ampliar la oferta de vehículos de ocasión, sibuscascoche.

Mercedes. / Cedida

Además de ofrecer unos magníficos precios, los concesionarios también ofrecerán a sus clientes la oportunidad de conseguir financiación y seguro, con lo que los compradores podrán salir del vehículo rodando y con toda la documentación en regla.

Los vehículos de ocasión y seminuevos están totalmente revisados y en correcto uso. Muchos de ellos todavía mantienen la garantía de fábrica, por lo que es un añadido especial para poder aprovechar esta oportunidad.

BYD. / Cedida

Un evento que repite en la ciudad, y que es una buena manera de hacer más fácil poder disfrutar de la adquisición de un vehículo o una moto.