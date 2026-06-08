La gama de vehículos comerciales Citroën goza, desde hace décadas, de un gran prestigio entre profesionales, empresarios y gestores de flotas de una amplia variedad de sectores económicos. Los motivos de este éxito son muchos, destacando argumentos como su fiabilidad, sus prestaciones y, sobre todo, su extraordinaria capacidad de adaptación a todo tipo de actividades.

Citroën lleva esta filosofía a un nuevo segmento con el ë-C3 Comercial, que recoge todo el estilo único, el confort de la filosofía C-Zen Lounge y la movilidad sostenible y “cero emisiones” de este modelo y lo pone al servicio de autónomos, pymes y grandes empresas, siguiendo la estela de coches ya míticos que resultaron ser un gran éxito en décadas pasadas, como los Citroën AX o Citroën Saxo.

El Citroën ë-C3 Comercial es el nuevo rey de la ciudad en el ámbito de la movilidad profesional sostenible. Se ha apostado por la movilidad eléctrica, por sus ventajas para moverse con libertad y aparcar en entornos urbanos, sobre todo en las áreas centrales de las ciudades.

Citroën ë-C3 Comercial, un eléctrico ideal para empresas y profesionales / Citroën

Perfecto para la “última milla”

Por sus dimensiones compactas -4,01 m de largo-, su capacidad de carga y su motorización sostenible, el ë-C3 Comercial es una alternativa perfecta para negocios que necesitan realizar transportes de mercancías de “última milla” o que deben recorrer constantemente las zonas de bajas emisiones.

El Citroën ë-C3 Comercial se presenta como un biplaza robusto y muy espacioso. Su maletero tiene una capacidad VDA bajo bandeja de 730 litros, que pueden ampliarse hasta los 1.220 litros si se utiliza todo el espacio disponible hasta el techo. Admite hasta 300 kg de carga útil y cuenta con un separador de carga como equipamiento de serie.

El Citroën ë-C3 Comercial se presenta como un biplaza robusto y muy espacioso / Citroën

A la hora de moverse por las calles, el Citroën ë-C3 Comercial tiene muy pocos rivales. Su compacta carrocería permite recorrer ágilmente zonas céntricas y estacionar sin problemas.

Equipado con una batería con capacidad de 44 kWh, su eficiente propuesta eléctrica ofrece una autonomía WLTP de hasta 323 km, que llega hasta 453 km en recorridos urbanos, unas cifras que permiten afrontar días de trabajo en todo tipo de entornos sin necesidad de preocuparse por pararse a cargar. Además, equipa un motor eléctrico con potencia de 113 CV, capaz de ofrecer un notable rendimiento.

km, que llega hasta 453 km en recorridos urbanos, unas cifras que permiten afrontar días de trabajo en todo tipo de entornos sin necesidad / Citroën

Máximo confort para el profesional

Pensando en los profesionales que pasan horas al volante, el Citroën ë-C3 Comercial se suma a la filosofía C-Zen Lounge, un estándar de diseño interior revolucionario, marcado por el espacio y por un alto nivel de equipamiento.

El habitáculo es acogedor y hogareño. Destaca por su óptimo aprovechamiento de los volúmenes y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies. La nueva generación de los asientos Advanced Comfort, incorpora una capa de espuma adicional, para lograr una sensación cálida y suave sean cuales sean los km que se deben recorrer.

El ë-C3 Comercial incorpora la suspensión Citroën Advanced Comfort, que recurre a la tecnología de los amortiguadores con topes hidráulicos progresivos exclusiva de la marca para ofrecer la sensación de viajar en una alfombra mágica. En cada amortiguador dos topes hidráulicos, uno para la compresión y otro para la descompresión, trabajan con el resto de la unión al suelo para suavizar las sacudidas proporcionando un confort incomparable.

El habitáculo destaca por su óptimo aprovechamiento de los volúmenes y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies / Citroën

Seguridad al máximo nivel

Como referente en su categoría, el Citroën ë-C3 Comercial cuenta con un alto nivel de equipamiento de serie en el que destacan el aire acondicionado, Active Safety Brake (sistema de frenado de emergencia, ayuda al estacionamiento trasero, regulador-limitador de velocidad, la alerta de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de límite de velocidad, alerta de atención del conductor, airbags frontales, laterales y de techo, encendido automático de luces de cruce y faros LED.

A pesar de su vocación profesional, la dotación de equipamiento del ë-C3 Comercial es sobresaliente e incorpora, además, pantalla táctil 10,25 pulgadas, retrovisores exteriores térmicos y volante tapizado.

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Citroën ë-C3 Comercial, un eléctrico ideal para empresas y profesionales / Citroën

A través de Stellantis Financial Services, la oferta de Citroën permite acceder al ë-C3 Comercial BEV 200 por una cuota mensual sin IVA de 139 euros, para una duración de 48 meses y 40.000 km. La entrada es de 4.915,64 euros sin IVA (168,19 euros IVA incluido) y la cuota final, de 7.331,52 euros sin IVA (8.871,14 euros IVA incluido). Esta oferta está disponible hasta el 30/6/2026, dirigida a profesionales, autónomos y Pymes.