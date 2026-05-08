Feria del vehículo de ocasión en el parking del Aeropuerto de Peinador

El pasado jueves abrió sus puertas una nueva edición de la Feria del Vehículo de Ocasión que organiza el Grupo Pérez Rumbao. El evento se desarrolla en la planta -3 de parking del aeropuerto de Peinador de Vigo. Más de quinientos vehículos de kilómetros cero y directivos, prácticamente sin kilometraje y con garantía del fabricante.

Todos los vehículos proceden de los concesionarios del Grupo Pérez Rumbao, con más de dieciocho marcas Los asistentes podrán ver automóviles de las marcas Volvo, Honda, Seat, Cupra, Hyundai, Audi, Volkswagen, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, MG, BYD, EBRO, Dongfeng, Xpeng y Geely. También hay hueco para los vehículos comerciales con Volkswagen y FIAT, además de los vehículos de ocasión de Sibuscascoche, la marca de VO del grupo. En la lista de concesionarios se estrenan tres marcas nuevas procedentes de Asia, Dongfeng, Xpeng y Geely.

QUINTA EDICION DE LA FERIA DE VEHICULOS DE OCASION DEL GRUPO PEREZ RUMBAO EN EL AEROPUERTO DE PEINADOR ( VIGO ). / JOSE LORES

Son vehículos, en su mayor parte, matriculados por los concesionarios oficiales para cumplir con los objetivos de los fabricantes. Por ello llegan al mercado de segunda mano con matrículas actuales, sin kilometraje, y con unos importantes descuentos que hacen que sean muchas las operaciones que se cierren durante los días en los que se celebra el evento.

Además de los más de quinientos vehículos que se ponen a la venta, los concesionarios ofrecen todo lo necesario para que el cliente poco menos pueda salir del aeropuerto con el vehículo, ya que se puede financiar y, también asegurar, con lo que el servicio se puede considerar completo.

La entrada será gratuita, y los visitantes podrán aparcar en el propio parking de aeropuerto. Al igual que en los primeros días, las puertas se abrirán a las once de la mañana, para finalizar a las ocho de tarde. Las ediciones anteriores de la feria fueron todo un éxito.