Vuelven los botones físicos a los automóviles
Euro NCAP pone freno a su ausencia y ha marcado un límite
Parece que hace nada el futuro del automóvil estaba claro, todo eléctrico, táctil lo más minimalista posible y sin botones aparentes a la vista. Cuantas más pantallas y más grandes mejor.
En cambio, algo está volviendo a cambiar. La industria está volviendo a rectificar decisiones que hace unos años parecían inamovibles.
Los fabricantes de vehículos durante años se disputaban el récord de la pantalla más grande en un coche. El botón pasó a quedarse prácticamente anticuado. Ahora, Euro NCAP ha puesto el freno a esta tendencia y ha marcado un límite. Los botones deberán volver a estar en físico si las marcas quieren mantener sus puntuaciones en seguridad. Se acabó lo de buscar en submenús mientras estás al volante.
Su razón es bastante simple, tocar la pantalla distrae demasiado, ya que tienes que estar buscando en el menú para encontrar cualquier acción del coche. En cambio, el uso de botones es mucho más práctico, puedes saber de memoria donde se encuentran y darle incluso sin mirar. Lo que en un principio parecía moderno se está viendo poco práctico.
Hasta hace poco, plantear que una plataforma eléctrica pudiera combinarse con un sistema térmico se consideraba casi una herejía. Sin embargo, hoy se analiza como una alternativa realista y funcional. De hecho la propia Unión Europea ha suavizado su calendario hacia 2035. El objetivo sigue siendo conseguir un coche autónomo y eléctrico, las tecnologías no se frenan y siguen avanzando. Esto no es la vuelta total al pasado pero el camino que parecía lineal ya no lo es tanto.
