Versátil, ágil y con autonomía
En modo urbano, la autonomía del nuevo Nissan Micra llega a los 574 kilómetros
La prinicipal novedad de Rofervigo, concesionario oficial Nissan en Vigo, es el nuevo Micra, un vehículo que se siente instantáneamente ágil. Su suspensión trasera multibrazo, la batería posicionada en la parte baja del vehículo y la rápida respuesta de la dirección se combinan para ofrecer el tacto de conducción que rara vez se espera de un automóvil eléctrico pequeño. Ya sea serpenteando por calles estrechas de la ciudad o por las sinuosas carreteras rurales, el nuevo Micra combina su bajo peso, par instantáneo y dirección precisa para brindar una conducción fácil y versátil acorde con su carácter divertido.
Ofrece dos opciones de batería con un alcance impresionante, ambas perfeccionadas y diseñadas para su uso en el mundo real. Una de 40kWh con 317 kilómetros de autonomía y otra de 52kWh con una autonomía de 415 kilómetros, 574 en ciclo urbano.
Qashqai e-Power
El Nissan Qashqai es el único crossover de su segmento que opta por el esquema Híbrido Serie (e-Power); una tipología que, cuando se combina con un motor térmico de tecnología punta capaz de garantizar la máxima eficiencia alcanzable, es el más frugal, sencillo y fiable de las tres existentes. Cuenta con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 190 CV que es el único encargado de impulsar las ruedas. Ese motor eléctrico se alimenta tanto de la batería como de la energía eléctrica generada, en tiempo real, por el propio motor de combustión interna. La batería, que ofrece 2,1 kWh de capacidad, se ubica bajo los asientos delanteros.
