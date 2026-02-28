Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un símbolo de capacidad

Presenta unas generosas dimensiones de 4,55 metros de longitud, junto con una aerodinámica optimizada

Raúl Rodríguez

Vigo

Stellantis & You Vigo presenta en esta nueva edición del Salón del Automóvil de Vigo el nuevo Jeep Compass. El Compass lleva la experiencia Jeep a la era moderna fusionando el diseño icónico de la marca con un nuevo nivel de sofisticación y tecnología avanzada. Convierte la excelencia mecánica y la innovación en la clave para alcanzar niveles extraordinarios de potencia y eficiencia. Cada aspecto se ha rediseñado para ofrecer un vehículo con un rendimiento excepcional en cualquier lugar.

Con este nivel de adaptabilidad, el nuevo Jeep Compass es mucho más que un SUV. / JEEP

Presenta unas generosas dimensiones de 4,55 metros de longitud, junto con una aerodinámica optimizada. Su exterior está diseñado para un propósito específico. Elementos clave como las cámaras y los radares se han posicionado ahora en una posición más elevada para minimizar el riesgo de daños durante la conducción todoterreno, mientras que el nuevo frontal funcional mejora tanto la protección como la eficiencia. Un nuevo exterior específico para la tracción integral y la incorporación de un gancho de remolque trasero enfatizan aún más su espíritu aventurero y su preparación para cualquier terreno.

Este nuevo Compass ofrece una de las gamas electrificadas más completas y avanzadas de su segmento, ofreciendo a cada conductor la libertad de elegir su equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y placer de conducción.

La gama actual incluye el eficiente 1.2 e-Hybrid FWD, que entrega 145 CV y una autonomía total de hasta 970 km, junto con el Full Electric FWD, que proporciona 213 CV y hasta 500 km de autonomía.

