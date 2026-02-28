Servicio cercano y profesional
Integral Motion cuenta con más de treinta años de experiencia
Integral Motion cuenta con una amplia experiencia en el sector de la automoción. Son especialistas en la compra y venta de vehículos de ocasión y KM0 y hoy amplían su oferta con vehículos nuevos y soluciones de renting, reforzando así su propuesta de movilidad.
Durante estas tres décadas han construido un modelo basado en la calidad, la confianza y un servicio cercano y profesional. Esta forma de trabajar les ha permitido crecer de manera sostenida y consolidarse como un operador sólido en el sector.
Actualmente cuentan con 30 centros en toda España y un stock superior a 4.000 vehículos, con un amplio catálogo de turismos y furgonetas. Una red que les permite ofrecer un servicio ágil y de calidad.
En el Salón del Automóvil de Vigo presentan sus marcas oficiales: Mitsubishi, KGM, Subaru, Foton, Suzuki, DFSK, Livan y BAIC. En Vigo disponen de un concesionario oficial, desde donde ofrecen atención directa, asesoramiento especializado y el respaldo de cada fabricante.
En Integral Motion mantienen una firme apuesta por un producto de alta calidad, cuidadosamente seleccionado y revisado bajo estrictos estándares técnicos, acompañado de una garantía premium que aporta tranquilidad y seguridad a sus clientes. Todo ello respaldado por un servicio personalizado y cercano, una de nuestras principales señas de identidad desde el inicio.
Dentro de su plan estratégico de crecimiento, preparan nuevas aperturas para este 2026 en distintas localidades, entre las que se encuentran Pontevedra, Carballo, Gijón, Ponferrada y Leganés, reforzando su expansión territorial y avanzando en el objetivo de consolidarse como empresa de referencia a nivel nacional.
En esta nueva edición del Salón del Automóvil de Vigo, los visitantes podrán ver todo tipo de vehículos, que se adaptan a sus necesidades. Muchas de sus marcas son especialistas en todo terreno, por lo que los amantes del off road tendrán la oportunidad de ver de primera mano las últimas novedades. Para los que buscan algo más sencillo, hay marcas con turismos que cumplen a la perfección con las exigencias de los conductores. Y si quieres un SUV, también hay marcas con una amplia oferta en lo que a berlinas y familiares se refiere.
