El riesgo para los vehículos

El turismo es el vehículo con mayor peso en la siniestralidad mortal en España, siendo también el que más cantidad de vehículos están matriculados. De acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2025, el 47% de los fallecidos en vías interurbanas viajaban en coche.

A esta realidad se suma otro factor estructural: la elevada antigüedad del parque de turismos, que en 2025 alcanzó los 14,5 años de media. Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) advierten de que el envejecimiento del parque, la falta de mantenimiento de algunos vehículos más antiguos, unido al retraso en la ITV y al aumento de defectos graves detectados en la inspección, configura un escenario preocupante para la seguridad vial.

La falta de mantenimiento es clave para la seguridad vial. / Marta G. Brea

«España cuenta con un parque de turismos envejecido, con alto kilometraje y, en muchos casos, con falta de mantenimiento y, consecuentemente, retrasos en la inspección técnica e, incluso, los que no llegan ni a presentarse. Los datos demuestran que esta combinación incrementa la probabilidad de detectar defectos graves y está asociada a una mayor siniestralidad vial. Por ello, es clave garantizar que todos los vehículos estén con la ITV al día», explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Los datos analizados por AECA-ITV muestran una relación directa entre la edad del turismo y el nivel de rechazo en la inspección técnica por defectos graves, es decir, su mal estado de mantenimiento. Mientras que en los turismos de entre 4 y 5 años el nivel de rechazo en la ITV se sitúa en torno al 7%, en los de más de 20 años supera el 22%. En la práctica, uno de cada cuatro turismos con más de dos décadas no supera la ITV a la primera.

La falta de mantenimiento es clave para la seguridad vial. / Antonio Hernández

El kilometraje acompaña esta evolución. A partir de los 20 años, los turismos superan los 220.000 kilómetros de media, lo que incrementa el desgaste de elementos esenciales para la seguridad como frenos, neumáticos, suspensión o dirección.

El incumplimiento de los plazos de inspección también incide directamente en el estado técnico del vehículo y, por ende, en su seguridad. Los turismos que acuden a la ITV en plazo presentan un nivel de rechazo del 15%.

Sin embargo, cuando el retraso en la inspección es de hasta seis meses, se incrementa un 27%; entre seis y doce meses, es de un 47%; y cuando se supera el año, se incrementa hasta un 73% el rechazo.