«Hacemos récord de participación con 53 marcas»

Lo que ha cambiado el mundo del automóvil en estos 35 años…

La verdad es que sí. Si echamos la vista atrás, al año 92, cuando empezamos con el Salón del Automóvil, y vemos aquellos coches comparados con los actuales, la evolución ha sido geométrica. Ha cambiado todo, la tecnología, los combustibles, la conectividad. Es algo totalmente palpable.

La 35ª edición llega con cifras récord.

Sí, hacemos récord histórico de participación con 53 marcas presentes. No es ningún secreto que la entrada del mercado chino en España ha impulsado mucho este crecimiento. Hace tres años había dos o tres marcas chinas. El año pasado fueron siete y ahora estamos en torno a 15 o 16. Eso ha dado un impulso muy importante al salón.

35 años consecutivos pese a todas las crisis que ha vivido el país.

Efectivamente. Hemos pasado varias crisis económicas, una pandemia… y siempre digo que hemos tenido la gran fortuna de no fallar ni un solo año. Cuando fue necesario que las administraciones arrimasen el hombro, ahí estuvieron apoyando al Salón del Automóvil de Vigo. Eso nos permite afirmar hoy que somos el segundo salón más longevo de España y que, entre las marcas, nos hemos ganado un respeto por derecho propio.

Y con un carácter marcadamente comercial.

Ahí está el gran secreto. Desde la primera edición, el enfoque fue claramente comercial. En aquel momento en España existía el Salón del Automóvil de Barcelona, donde estaba prohibido vender coches en los stands. Eran espacios de imagen, de presentación de modelos. Nosotros decidimos apostar por algo distinto: crear un espacio idóneo para adquirir un vehículo y poder comparar diferentes marcas simplemente cruzando un pasillo.

Para el comprador, la ventaja es evidente. ¿No?.

Sin duda. Estamos hablando de un recinto de 25.000 metros cuadrados con 53 marcas. En una o dos horas puedes comparar una oferta enorme simplemente cruzando pasillos. Esa comodidad es difícil de encontrar en otro formato.

Y en un momento en el que las ayudas y planes públicos son cada vez más complejos…

Totalmente. Entre ayudas como el Plan Auto Plus y otros incentivos, casi hay que hacer un máster para entenderlos. Esto es como la Fórmula 1: los pilotos necesitan formación específica para conducir esos coches. Aquí ocurre algo parecido, pero con la ventaja de que los stands están atendidos por profesionales. Son comerciales de los propios puntos de venta que conocen a fondo no solo las características técnicas, sino también la mejor financiación, el seguro más adecuado y cómo encajan las ayudas en cada caso.

¿Que llamamiento le hace al público?

A todos los que estén pensando en adquirir un vehículo nuevo en breve, esta es la mejor oportunidad para analizar todas las opciones en un solo lugar. Y a quienes simplemente disfrutan del mundo del motor, que es un plan perfecto para venir en familia.