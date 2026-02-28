Una oportunidad única

En la actualidad, comprar un vehículo nuevo no es una tarea fácil. Hace algunos años, no muchos, la adquisición de un vehículo se centraba en tres aspectos. Que el vehículo te gustara, la motorización y el color.

Hoy en día, comprar un coche nuevo requiere poco menos que de un máster. Primero por las diferentes motorizaciones y las Zonas de Bajas Emisiones que en breve se podrán en funcionamiento de Vigo. Las etiquetas son claves en la compra, ya que en muchos casos no se compra coche, se compra la etiqueta.

Por otro lado, el nuevo plan de ayudas Auto+ es otro galimatías, ya que los descuentos van en función de los requisitos que se cumplan en la compra.

Está claro que en estos momentos, los departamentos comerciales de los concesionarios juegan un papel decisivo a la hora de conocer las necesidades de los clientes y saber plasmarlo en las ofertas.

Es por eso que esta treinta y cinco edición del Salón del Automóvil de Vigo es muy importante. Es imposible tener en el mismo recinto a más de cincuenta marcas de automóviles lanzando ofertas, a cada cual más interesante y atractiva.

La llegada al mercado español de los fabricantes chinos ha marcado un punto de inflexión en la cesta de la compra de un vehículo nuevo. Precios atractivos y máximos equipamientos están cuajando entre los compradores. El resto de fabricantes no se quedan atrás, por lo que el Salón del Automóvil de Vigo, además de ver juntas el mayor número de marcas , va a ver unos descuentos impensables.