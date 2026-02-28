Stellantis & You Vigo llega al Salón del Automóvil de Vigo con una gama renovada en la mayor parte de sus marcas. Una oferta con lo mejor de cada casa.

Peugeot

El nuevo Peugeot 308 destaca por su carácter. La marca ha puesto un énfasis especial en la fiabilidad, elevando la calidad de los materiales y los acabados interiores para ofrecer una sensación premium duradera. Presenta motores híbridos, híbridos enchufables, 100% eléctricos… y diésel.

El Citroen C5 Aircross ofrece una experiencia de viaje muy confortable. / CITROËN

Citroën

El Citroën C5 Aircross ofrece una experiencia de viaje confortable, gracias a su generoso espacio interior, su inmensa amplitud en la segunda fila y su capacidad de maletero, con los mismos litros independientemente del tipo de motor. Lanza una versión híbrida versátil, que ofrece más de 950 km de autonomía. Una versión híbrida enchufable con más de 100 km de autonomía eléctrica. Una versión eléctrica asequible que ofrece hasta 520 km de autonomía. En las próximas semanas, una versión 100 % eléctrica con una autonomía de casi 680 km.

El DS 4 marca la diferencia por su diseño carismático. / DS

DS

Diseñado con un enfoque innovador y una apariencia única en el segmento de los compactos, el DS 4 marca la diferencia por su diseño, sus tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, y su gama multienergía, en la que se puede optar por motorizaciones diésel, Hybrid y Plug-In Hybrid con potencias que van desde los 130 CV hasta los 225 CV.

Alfa Romeo Tonale, un SUV con elegancia italiana. / Alfa Romeo

Alfa Romeo

El nuevo Alfa Romeo Tonale se caracteriza por un estilo SUV al que se ha incorporado la elegancia italiana y las proporciones armónicas que siempre han caracterizado a la firma de Arese. Está disponible tanto una versión diésel de 130 CV con cambio automático de doble embrague como una motorización Ibrida de 175 CV que destaca por su alto nivel de eficiencia y prestaciones. La motorización Ibrida Plug-In de 270 CV corona el catálogo de este modelo.

El FIAT 500 Hybrid es perfecto para el desafío de las ciudades. / R.R.

FIAT

El Fiat 500 sigue conquistando los corazones de los conductores de todo el mundo gracias a la llegada del nuevo Fiat 500 Hybrid.

El motor híbrido suave FireFly de tres cilindros y 1,0 litros, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades. El sistema eléctrico de 12 V mejora la eficiencia del combustible y ofrece una experiencia de conducción suave y accesible.

El Opel Frontera regresa a las carreteras en formato eléctrico. / OPEL

OPEL

Noticias relacionadas

A las dos variantes híbridas y al Frontera Electric con una batería de 44 kWh se une la nueva versión totalmente eléctrica.