Una marca para cada cliente

Integral Motion es uno de los concesionarios debutantes en el 35 edición del Salón del Automóvil de Vigo. Y lo hace a lo grande, con siete marcas, diferentes, pero con un espíritu aventurero.

KGM

El Muso EVX y el Torres Actyon son las dos últimas novedades de KGM. El primero es una Pick up 100 % eléctrica que combina a la perfección la robustez y la estética limpia de un vehículo eléctrico. El Torres Actyon es la respuesta de KGM a quienes quieren imagen, dinamismo y practicidad sin caer en lo convencional.

Un nuevo acabado que permite bajar el precio del vehículo. / Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi España ha incorporado a los modelos ASX y Grandis un nuevo acabado para su motorización 180 HEV mejorando así el acceso a la etiqueta ECO. De esta manera, el acabado Motion permite reducir el precio de entrada y acercar las ventajas de este distintivo medioambiental a un mayor número de clientes.

Dos modelos para dos tipos de clientes diferentes. | FOTON

Foton

La gama Tunland se divide en dos modelos con perfiles de clientes totalmente diferentes. El Tunland G7 es un vehículo destinado al trabajo, muy equipado pero totalmente preparado para los terrenos más exigentes. Por su parte, el Tunland V9 es un modelo más grande, con una clara filosofía familiar y el objetivo de disfrutar de la naturaleza.

Suzuki

Equipado con un nuevo sistema PHEV optimizado y avanzadas funciones de seguridad, el Suzuki Across combina eficiencia con una utilidad versátil. El sistema completamente híbrido con potencia combinada de 116 kW (160 CV) de los ASX y Grandis, integra seis componentes clave.

La renovación del Crosstrek va mucho más allá de un facelift. / SUBARU

Subaru

La renovación del Subaru Crosstrek va mucho más allá de un facelift, pudiendo considerarse una nueva generación del modelo, ya que además de su nombre cambia el aspecto, prestaciones y tecnología, aunque manteniendo todo el ADN de la marca para seguir siendo un auténtico 4x4.

El Livan X6 Pro propone una fórmula distinta que convence. / LIVAN

Livan

El Livan X6 Pro propone una fórmula distinta que convence por lo que es y no por lo que promete. Tiene un diseño bien ejecutado, un interior cuidado y un equipamiento que, lo sitúa como una de las propuestas más completas de su categoría.

Cuando el Baic X55 aterrizó, lo hizo con argumentos de sobra para captar la atención. / V.M.

Baic

Cuando el Baic X55 aterrizó, lo hizo con argumentos de sobra para captar la atención. Diseño moderno, motor turbo de 177 CV, gran equipamiento de serie y precio ajustado.

DFSK

El DFSK 500, un suv compacto de 4,3 metros que llega al segmento más popular. Pensado desde los primeros pasos de su diseño para ofrecer un gran habitáculo, ofrece uno de los mayores espacios interiores.