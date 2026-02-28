Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega un nuevo motor híbrido

Horse Powertrain y Repsol presentaron un sistema que destaca por su alta eficiencia

Un sistema híbrido de nueva generación.

Un sistema híbrido de nueva generación. / Horse Powertrain-ALBA VILLAR

Raúl Rodríguez

Vigo

El sector del automóvil sigue explorando fórmulas para reducir emisiones sin renunciar a los motores térmicos. Uno de los últimos avances en esta línea se ha desarrollado en España de la mano de Horse Powertrain y Repsol. Ambas compañías han presentado el Horse H12 Concept, un sistema híbrido de nueva generación que destaca por su alta eficiencia energética, bajo consumo y potencial inmediato para reducir emisiones.

El nuevo motor alcanza una eficiencia térmica del 44,2%, una cifra muy elevada en motores de combustión. Gracias a mejoras en la combustión y a la reducción de pérdidas internas, el sistema logra rebajar el consumo un 40% frente a la media de los coches nuevos en Europa, situándolo por debajo de los 3,3 litros cada 100 kilómetros (ciclo WLTP).

En términos ambientales, el impacto declarado es notable: usando combustible 100% renovable, un turismo medio podría evitar 1,77 toneladas de CO2 al año frente a un modelo equivalente con motor convencional.

El Horse H12 Concept es una evolución del motor HR12 e introduce varias innovaciones técnicas con el objetivo de no comprometer prestaciones ni uso real pese a la mejora de la eficiencia. El proyecto se apoya en el avance paralelo de los combustibles bajos en carbono. Repsol ya produce gasolina 100% renovable a escala industrial en Tarragona, compatible con coches actuales sin modificaciones, y distribuye diésel renovable en más de 1.500 estaciones de servicio en España y Portugal. Además, prepara nuevas plantas en Cartagena, Puertollano (2026) y una instalación piloto de combustibles sintéticos en Bilbao.

TEMAS

