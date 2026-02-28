Horarios y precio entradas

El Salón del Automóvil de Vigo se desarrolla en los tres pabellones más grandes del IFEVI. Más de veinte mil metros cuadrados destinados a las cincuenta y tres marcas participantes.

Los dos primeros días de evento, el miércoles día cuatro de marzo y jueves día cinco, las puertas se abrirán a las cuatro de la tarde, para cerrara a las nueve de la noche. Viernes, sábado y domingo, el horario será continuado, desde las once de la mañana a las ocho de la tarde.

Una gran oportunidad para comprar un coche nuevo. / E.M.

El precio de la entrada será de ocho euros, y se podrán adquirir en las taquillas del propio IFEVI. Los menores de doce años tendrán acceso gratuito, y las familias podrán acceder al recinto con sus mascotas.

El sábado se celebrará la XIV concentración Porsche con la llegada de los coches a las 11 horas, e inicio de la ruta una hora más tarde.