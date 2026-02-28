Gas y diésel, líderes en averías
Los híbridos registran la menor proporción de averías graves (16,88%)
En España circulan ya aproximadamente 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos puros y 152.193 vehículos a gas, según los datos más recientes. Este parque, aunque aún minoritario frente al diésel, refleja la clara tendencia hacia motorizaciones más modernas y sostenibles.
Carly, app especializada en diagnóstico automotriz, ha analizado 365.000 vehículos en España registrados en Carly para estudiar cómo varían las averías graves según el tipo de combustible. El análisis realizado en el estudio, revela contrastes marcados entre tecnologías, con las siguientes probabilidades de presentar fallos críticos dependiendo del combustible.
Los vehículos a gas y diésel son los que más probabilidades tienen de sufrir averías graves, mientras que los híbridos muestran la proporción más baja, seguidos por los eléctricos.
A medida que la flota híbrida y eléctrica envejezca, será necesario vigilar los avisos para evitar su evolución hacia fallos críticos similares a los que hoy dominan en vehículos antiguos. En general, cualquier tipo de combustible, ya sea diésel, gasolina, híbrido o eléctrico no está exento de fallar, pero todos pueden evitar averías graves con prevención.
Diésel y gas. Mayor riesgo inmediato de averías graves por lo cual conviene realizar más revisiones y control ante cualquier síntoma. Híbridos y eléctricos. Alto número de fallos medios indica que se deben revisar estos avisos para evitar que evolucionen a fallos críticos en el futuro.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro