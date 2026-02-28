Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gas y diésel, líderes en averías

Los híbridos registran la menor proporción de averías graves (16,88%)

España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa.

España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa. / FdV

Raúl Rodríguez

Vigo

En España circulan ya aproximadamente 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos puros y 152.193 vehículos a gas, según los datos más recientes. Este parque, aunque aún minoritario frente al diésel, refleja la clara tendencia hacia motorizaciones más modernas y sostenibles.

Carly, app especializada en diagnóstico automotriz, ha analizado 365.000 vehículos en España registrados en Carly para estudiar cómo varían las averías graves según el tipo de combustible. El análisis realizado en el estudio, revela contrastes marcados entre tecnologías, con las siguientes probabilidades de presentar fallos críticos dependiendo del combustible.

España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa.

España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa. / FdV

Los vehículos a gas y diésel son los que más probabilidades tienen de sufrir averías graves, mientras que los híbridos muestran la proporción más baja, seguidos por los eléctricos.

A medida que la flota híbrida y eléctrica envejezca, será necesario vigilar los avisos para evitar su evolución hacia fallos críticos similares a los que hoy dominan en vehículos antiguos. En general, cualquier tipo de combustible, ya sea diésel, gasolina, híbrido o eléctrico no está exento de fallar, pero todos pueden evitar averías graves con prevención.

Diésel y gas. Mayor riesgo inmediato de averías graves por lo cual conviene realizar más revisiones y control ante cualquier síntoma. Híbridos y eléctricos. Alto número de fallos medios indica que se deben revisar estos avisos para evitar que evolucionen a fallos críticos en el futuro.

