Galmotor, eficiencia al servicio del negocio moderno

El concesionario Ford en la provincia, Galmotor, acude al Salón del Automóvil de Vigo con una amplia oferta de vehículos comerciales. Y es que Ford se ha consolidado como el referente indiscutible del mercado de vehículos comerciales. A través de su división Ford Pro, la firma del óvalo ha logrado fusionar robustez mecánica con una ecosistema digital avanzado, diseñando soluciones que van más allá del simple desplazamiento de mercancías para convertirse en verdaderas oficinas móviles de alta productividad.

La columna vertebral de esta hegemonía es, sin lugar a dudas, la Ford Transit. Desde su lanzamiento inicial, este modelo ha evolucionado hasta convertirse en una familia diversa que abarca desde la Transit Courier hasta la imponente Transit de dos toneladas. La clave de su éxito radica en una arquitectura extremadamente flexible. Ford ofrece una variedad de alturas de techo, longitudes de batalla y configuraciones de carrocería que permiten a cada empresa personalizar el vehículo.

La seguridad y la ergonomía también definen el ADN de estos vehículos. Equipadas con el paquete Ford Co-Pilot360, las unidades cuentan con asistente de pre-colisión, control de crucero adaptativo y sistemas de mantenimiento de carril.

La propuesta de Ford para el sector comercial se basa en una tríada fundamental: resistencia mecánica, innovación eléctrica y conectividad inteligente. Con la Transit como estandarte de fiabilidad, la marca continúa liderando las listas de ventas globales, demostrando que entender las necesidades del profesional es el motor principal para impulsar la economía sobre ruedas.