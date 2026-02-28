De la eficiencia urbana a los 470 CV de potencia

El Concesionario oficial Renault y Dacia en Vigo, Rodosa, llega al Salón del Automóvil de Vigo con grandes novedades.

La primera de ellas es la nueva generación del Renault Clio. La sexta generación de Renault Clio llega con un estilo diferente y rompedor, que adopta el lenguaje de diseño moderno y tecnológico de Renault. Llega rompiendo moldes en esta berlina de nueva generación, impregnada de tecnicidad y precisión con líneas muy esculpidas, sensuales y una mirada con gran personalidad.

El Renault Clio se ha potenciado en todos los aspectos, incluyendo su gama de motorizaciones. Destaca más que nunca como el modelo más eficiente de la gama híbrida de Renault, complementaria a la gama eléctrica. Adoptando una nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV, a la vez más eficiente y garante de una eficiencia de primer nivel, Clio presenta ahora un nivel de emisiones de CO2 récord de 89 g/km y un consumo mixto de solo 3,9 l/100 km. Ofrece una gama complementaria renovada de motores (gasolina o GLP a partir de 115 CV) que ofrecen más rendimiento y eficiencia.

Incorpora un nuevo motor bicarburación turboalimentado de 1.2 litros y 3 cilindros potente.

Dacia Sandero

El líder de ventas en España, el Dacia Sandero, se renueva con importantes cambios estéticos e incorporando nuevos propulsores.

Es el primero primeros en adoptar una nueva firma luminosa, compuesta por una «T» LED invertida situada encima de los nuevos faros, que refuerza la imagen robusta del vehículo y su identidad Dacia.

En la parte trasera, el nuevo diseño de las luces traseras LED «pixels» se extiende desde la ventanilla del portón trasero, contribuyendo a una estética limpia.

En lo que a motorizaciones se refiere, incorpora un nuevo motor bicarburación turboalimentado de 1.2 litros y 3 cilindros más potente (120 CV en comparación con los 100 CV anteriores), que, por primera vez, combina las ventajas del GLP con una caja de cambios automática. Dispone de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, suave y con gran capacidad de respuesta.

Alpine define el A390 como un coche de carreras con traje.

Alpine Store Vigo

El «Dream Garaje» de Alpine continúa creciendo y cumpliendo las previsiones que anunciaban que desde 2024 hasta 2030, Alpine lanzaría siete nuevos modelos. El A390 es el segundo integrante de la nueva familia y revoluciona la idea que todos teníamos sobre la marca.

Hablamos de un sport fastback, algo novedoso en Alpine. Cuenta con unas líneas poderosas, 4.61 metros de largo, 1.88 de ancho y 1.53 de alto. Un dato significativo es la batalla de 2.70 metros, lo que permite un habitáculo que está habilitado para cinco pasajeros, algo que no es habitual en la marca.

Alpine define el A390 como un coche de carreras con traje. Lo de la deportividad es algo innato cuando hablamos de la marca, pues son dos aspectos que van unidos de la mano. Y con lo del traje no hay más que echarle un vistazo.

Mecánicamente, la principal novedad es la presencia de tres motores eléctricos. Uno en la parte delantera y dos en la trasera. Cuenta con dos acabados, el GT con una potencia de 400 CV y el GTS con 470 CV. La batería es de 89 kWh, y aunque la autonomía está pendiente de homologar, supera los 550 kilómetros.