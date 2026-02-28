El Cybertruck de Tesla llega al IFEVI

Cuando Elon Musk presentó por primera vez al mundo el Tesla Cybertruck en 2019, el público se quedó mudo. Una pick-up con líneas angulares, acero inoxidable sin pintar y un aire sacado de «Blade Runner». Más que vehículo, parecía una idea, una declaración de intenciones. Hoy, con las unidades ya rodando en carreteras de EE. UU. y en pleno proceso de adaptación al mercado, la historia del Cybertruck sigue siendo tan peculiar como su diseño.

La verdadera revolución del Cybertruck no está solo en sus líneas, sino en lo que oculta bajo el capó: potencia eléctrica pura y un rendimiento que, en algunos casos, deja atrás a deportivos con motor de combustión.

La cabina de la Cybertruck sigue la filosofía minimalista de Tesla. / Tesla

Tesla ofrece varias configuraciones. Dual-Motor All-Wheel Drive: la versión «estándar» actual entrega aproximadamente 600 CV y un par considerable, suficiente para un 0-100 km/h en torno a los 4,0 s y una velocidad punta limitada alrededor de los 180 km/h. Cyberbeast (Tri-Motor): aquí es donde la nomenclatura se convierte en leyenda: más de 800 CV (alrededor de 845 CV según especificaciones) y una aceleración desde parado hasta 100 km/h en torno a 2,5-2,6 s, más rápido que muchos superdeportivos.

Tesla declara autonomías en torno a los 320-340 millas (515-547 km) en sus versiones con más batería, cifras que colocan al Cybertruck en la zona alta de su segmento.Sin embargo, pruebas independientes han mostrado que en uso real esta autonomía puede caer sensiblemente, especialmente en autopistas a velocidad constante. Algunos usuarios reportan cifras de 400 kilómetros en condiciones de carretera abierta.

El Cybertruck no es solo potencia; también es un pick-up plenamente funcional. Su capacidad máxima de remolque alcanza hasta cinco mil kilos, una cifra que compite de tú a tú con los mejores rivales eléctricos del mercado. Además, puede transportar hasta unos 1.100 kg de carga en su robusta caja, con un volumen útil generoso y varias opciones de almacenamiento cubierto.

Tesla ha añadido detalles prácticos que refuerzan su apuesta utilitaria. Tomas de corriente en la zona de carga, cubiertas de tonelado motorizadas y ajustes de suspensión para terreno irregular.

La cabina del Cybertruck sigue la filosofía minimalista de Tesla. Grandes pantallas táctiles dominan el salpicadero, los controles físicos desaparecen, y el espacio parece diseñado más para pensar que para tocar.