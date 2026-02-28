El primero de la clase
El Skoda Elroq ofrece una amplia gama de opciones de motorización y batería
Mourente Motor llega al Salón del Automóvil con dos modelos importantes en su gama, el Elroq y el Kodiaq PHEV.
El Skoda Elroq es el primer modelo totalmente eléctrico de la marca checa en la categoría de los SUV compactos, de gran importancia estratégica. Al mismo tiempo, es también el primer modelo en adoptar el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid de Skoda, que combina robustez, funcionalidad y autenticidad. El Elroq ofrece una amplia gama de opciones de motorización y batería, con una autonomía máxima de más de 570 kilómetros. Su amplio equipamiento de serie incluye cámara de visión trasera, Crew Protect Assist, Side Assist, sistema de infoentretenimiento de 13 pulgadas y SmartLink.
El Skoda Elroq está disponible con tres tamaños de batería y tres motorizaciones diferentes. Las potencias comienzan en 125 kW para el modelo básico Elroq 50.
Skoda Kodiaq PHEV
El nuevo Skoda Kodiaq lleva la sostenibilidad, la amplitud y la seguridad a un nuevo nivel. El buque insignia SUV del fabricante checo ha visto sus dimensiones aumentadas una vez más y ahora cuenta con los primeros elementos del lenguaje de diseño Modern Solid. Viene con sistemas de infoentretenimiento de última generación, incluyendo una pantalla opcional de 13 pulgadas y un head-up display.
Una nueva incorporación a la gama es el Kodiaq iV equipado con un sistema de propulsión híbrido enchufable. Ofrece una potencia de 150 kW (204 CV) y una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros.
