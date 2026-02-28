Celtamotor muestra el nuevo BMW iX3

Celtamotor, concesionario oficial BMW y MINI en la provincia, es uno de los fieles en el Salón del Automóvil de Vigo. En esta edición llega con novedades importantes en BMW, ya que la llegada del BMW iX3 marca un hito en la firma germana.

El iX3 estrena un lenguaje de diseño minimalista y robusto. Con 4.782 mm de longitud, destaca por sus superficies limpias y una interpretación moderna de los iconos de la marca. Los clásicos «riñones» frontales se presentan ahora en una disposición vertical que homenajea a los modelos de los años sesenta, sustituyendo el cromo por una firma lumínica sofisticada.

El corazón del iX3 es su sistema de propulsión de sexta generación. La variante iX3 50 xDrive cuenta con tracción total y una potencia de 345 kW (469 CV), permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Lo más impresionante es su eficiencia: gracias a las nuevas celdas cilíndricas de su batería y la arquitectura de 800V, el iX3 alcanza una autonomía de hasta 805 kilómetros (ciclo WLTP). Además, la capacidad de carga rápida de hasta 400 kW.

El interior se ha transformado en un espacio despejado y tecnológico centrado en el conductor. El estreno mundial del BMW Panoramic iDrive elimina las pantallas convencionales para proyectar la información a todo lo ancho del parabrisas, de pilar a pilar.

MINI se presenta como una propuesta madura y adaptada. / MINI

Gama MINI

La nueva familia MINI se presenta como una propuesta madura, simplificada y profundamente tecnológica. El corazón de la gama sigue siendo el MINI Cooper, ahora dividido en dos arquitecturas distintas. Por un lado, la variante eléctrica ofrece una estética limpia, sin pasos de rueda añadidos. Para quienes aún no están listos para el salto total, MINI mantiene versiones de combustión con etiquetas ambientales optimizadas.

El segmento de los crossovers vive su mayor revolución con el nuevo MINI Countryman. Este modelo ha crecido significativamente en dimensiones para posicionarse firmemente en el segmento C-SUV, ofreciendo por primera vez una variante totalmente eléctrica de tracción integral junto a motores de gasolina de alta eficiencia.

Finalmente, el MINI Aceman rellena el hueco estratégico entre el Cooper y el Countryman. Este crossover exclusivamente eléctrico de dimensiones compactas está diseñado para el entorno urbano moderno.