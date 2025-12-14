Quinto Nissan Global Award para Rofervigo

Rofervigo, concesionario oficial Nissan en Pontevedra ha recibido de manos del CEO de Nissan, Christian Costaganna y con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, el premio Nissan Global Award que le acredita como uno de los mejores concesionarios Nissan en todo el mundo. Conseguir este premio es un gran hito, ya que exige la excelencia en los resultados de ventas, post venta y sobre todo los mejores índices de satisfacción de los clientes. Recogió el premio Juan Romero, Gerente de Rofervigo. En la entrega también estuvieron presentes los concejales del Ayuntamiento de Vigo, Ángel Rivas y Nuria Rodriguez, así como el delegado de Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo David Regades. Es el quinto premio que recibe esta concesión, lo que le coloca como el concesionario de su categoría más laureado de España.

El premio Nissan Global Award es un trofeo de Nissan a nivel global que reconoce a las concesiones ganadoras como las mejores del año de la Red Nissan en el mundo. Por eso, recibir este premio va más allá de la entrega de un trofeo; supone mostrarse ante todos con el distintivo que acredita al concesionario como la élite de la Red Nissan. Por lo tanto, podemos decir que Rofervigo es uno de los mejores concesionarios del mundo.

También se entregó la primera unidad del nuevo Nissan MICRA eléctrico a una cliente. Fue un Nissan MICRA de color rojo. Se entregó a María Cristina Rodríguez Leal, clienta de Ponteareas. El CEO de Nissan quiso felicitar también a la primera clienta que recibe un Micra nuevo eléctrico.

Juan Romero, gerente de Rofervigo, apuntó que «estoy muy orgulloso de recibir este quinto premio, porque significa que todos los empleados que componen el Grupo Rofer reman en una misma dirección y apuestan por la excelencia y cada día demuestran su compromiso con la empresa. Estamos convencidos que la electrificación es el presente inmediato. Nosotros junto a la marca también apostamos por ello».