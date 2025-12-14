Omoda & Jaecoo colaboran en la reforestación ourensana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OMODA & JAECOO, en asociación con (R)Forest Project, colabora en la reforestación de una hectárea de monte arrasada por los incendios del verano en Cualedro (Ourense, Galicia) a través de la acción “Lienzo en negro”. Intervienen en una zona de difícil acceso que no puede ser restaurada mediante maquinaria y requiere de un trabajo manual especializado.

En esta primera fase, llevada a cabo durante estos primeros días de diciembre, se ha arado la tierra para deshacer la capa de ceniza, lo que permitirá que el agua de las precipitaciones pueda hidratar las capas inferiores y evitará que esta ceniza sea arrastrada a ríos cercanos (lo cual tendría consecuencias negativas en la fauna local).

A esta acción han acudido representantes de las entidades implicadas y autoridades de la zona, incluyendo la participación de Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO España; Fernando Ojeda, fundador de (R)Forest Project; Delfín Paz, presidente de la comunidad de montes de la zona; y Luciano Rivero, alcalde de Cualedro. Esta acción tendrá continuidad durante los próximos meses para asegurar la regeneración de este terreno. La zona seleccionada presenta superficies en pendiente, suelos definidos como «extremadamente frágiles» y zonas sin vegetación con cenizas compactadas.

