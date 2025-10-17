Automóviles Louzao presenta el nuevo CLA

Automóviles Louzao vistió sus mejores galas para presentar a sus clientes y amigos el nuevo CLA, un vehículo que es mucho más que una evolución: es el punto de partida de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de la marca alemana.

El evento se desarrolló en el Palacio de la Oliva de Vigo y coincidió, al mismo tiempo, con otras setenta y cuatro presentaciones que se desarrollaron entre España y Portugal.

Fueron muchos los clientes y amigos que apoyaron al concesionario en este importante acto. Los asistentes pudieron ver, tocar y subirse al nuevo modelo, destacando sus líneas, capacidad para los pasajeros y, sobre todo, su tecnología.

Presentación en el Palcio de La Oliva. / FdV

El equipo comercial de Automóviles Louzao respondió a todas las preguntas que les hicieron los asistentes. Una vez visto el vehículo, ahora toca iniciar el periodo de pruebas para sentir todo lo que ofrece este nuevo modelo.

El CLA arranca con dos variantes 100 % eléctricas. El 250+ EQ, con motor trasero de 272 CV (200 kW) y una autonomía de hasta 790 km (WLTP), y el 350 4MATIC EQ, que eleva la potencia a 354 CV (260 kW) y ofrece 769 km de autonomía. Ambos comparten una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 V, capaz de alcanzar 350 kW de potencia de carga, recuperando 320 km de autonomía en solo 10 minutos. En corriente alterna admiten 11 kW de serie y 22 kW como opción, lo que permite una gestión energética muy flexible.

A finales de año, la gama se ampliará con una versión híbrida de 48 V, equipada con un motor de 1.5 litros desarrollado junto a Geely, y disponible con tres niveles de potencia y tracción delantera o total 4MATIC.