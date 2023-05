A mediados de los años ochenta, nacía en Vigo una empresa de distribución de piezas de repuesto, liderada por un expiloto de rallyes y apasionado del sector, Chema Rodríguez. Con el paso de los años, esa pequeña empresa ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los grupos especializados más importante del sector del automóvil en España. Pero a Chema le faltaba “algo”, y un año antes de la pandemia nacía el Recalvi Team. Desde el primer momento apostó por tres pilotos “especiales”, que en estas primeras carreras de 2023 están en lo más alto de las diferentes clasificaciones.

Que el director general del Grupo Recalvi es una persona inquieta, lo demuestra el hecho de que no solo se conformó con la creación de un exitoso grupo empresarial, sino que su ADN cargado de octanaje - ya que fue de todo en este mundo de la competición, Piloto, Comisario, Federativo, Promotor, etc -, lo llevó a reunir una magnífica colección de vehículos, entre ellos, un Ferrari F8, un Lamborghini Urus 4 un Alpine, junto con una colección única de la Fórmula 1.

El Recalvi Team llega en un buen momento y con ganas de hacer un buen papel en casa ante sus aficionados

La mayoría original, como son los Monos, Cascos, Guantes y calzado, de los 32 campeones del mundo que en su mayoría utilizaron muchos de ellos, así como también, volantes, ruedas y varias réplicas de esos monoplazas F1 junto con las 4 emblemáticas motos GP también campeonas del mundo como son la Yamaha de Rossi, la Honda de Márquez, la Suzuki de Mir y la Ducati de Stoner.

Como no podía ser de otra manera, su pasión por los coches y la velocidad lo llevaron a crear el Recalvi Team, con un equipo deportivo al más alto nivel.

Y es que hablamos de tres pilotos al más alto nivel. José Antonio “Cohete” Suárez, Jorge Cagiao y Óscar Palacio, que participan en el Supercampeonato de España y en el Cera. Como no puede ser de otra manera, Recalvi busca la excelencia y, de momento en esta temporada, la sonrisa no se la quintan de rostro.

Cohete marcha líder del Supercer con dos puntos de ventaja sobre el segundo y tercer clasificado. La regularidad mostrada en las tres primeras pruebas, una en tierra, por su Skoda Fabia RS Rallye2 le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación, pero todavía queda mucha tela que cortar en las seis pruebas que restan por disputarse. El Rías Baixas no es una de ellas, pero Cohete quería estar en casa de su “jefe” compitiendo por la victoria final, y no estar como el año pasado abriendo carrera sin el “gusanillo de la competición”. No cabe duda que es el gran favorito para hacerse con la victoria en esta 56 edición del Rallye Rías Baixas, pero habrá que estar muy pendiente de la meteorología, puesto que, si se cumplen las predicciones y caen unas gotas de agua, la cosa puede estar muy animada.

José Antonio “Cohete” Suárez, Jorge Cagiao y Óscar Palacio, prometen fuertes sensaciones en el Rías Baixas

Para Jorge Cagiao es la temporada del salto. Atrás queda su buen papel con el Clio, y esta temporada se ha puesto a los mandos de un Alpine A110 R-GT que, solo con su presencia, levanta la máxima expectación. Vehículo, color y sonido, hacen un espectáculo digno de ver. En el Rally do Cocido de Lalín finalizaron en cuarta posición, buen resultado teniendo en cuenta el cambio que supone el nuevo vehículo que pilotan. Correr ante su afición con su nuevo coche es un aliciente extraordinario para exprimir al máximo el Alpine y hacer un buen papel.

Óscar Palacio llega al Rías con su habitual Ford Fiesta R5 MKI, y lo hace crecido tras la victoria en el Rallye de La Espina, puntuable para el campeonato de Asturias. En el Cera Recalvi, marcha en tercera posición tras haber comenzado llevándose el tramo urbano y una de las cronometradas. El piloto asturiano llega a este Rías dispuesto a darlo todo y situarse en la zona alta de la clasificación.

Un Cera que presenta muchos alicientes y una gran competitividad entre todos sus participantes, y es que no podemos olvidarnos que en la edición de este año se superan los cien participantes, y eso es todo un handicap para los pilotos que van a luchar por el título, ya que con tantos participantes, las carreteras se pueden ensuciar más de lo debido.

Todo está preparado para que esta tarde, a las 18.12 se inicie una de las ediciones más igualadas del Rallye Rías Baixas. El Recalvi Team llega en un buen momento y con ganas de hacer un buen papel en casa ante sus aficionados, pero no nos olvidemos que esto es deporte y que, en este caso, influyen mucho más factores que la siempre reclamada suerte.

Pero independientemente de los resultados, lo que si es cierto es que los tres pilotos del Recalvi Team aseguran espectáculo al más alto nivel.