Si quieres comprar un coche de energía alternativa y has hecho una búsqueda por Internet de las marcas o modelos que más te interesan, seguramente te habrás topado con alguna de estas siglas: EV, BEV, HEV, PHEV, MHEV, E-REV o FCEV. Si no te has informado previamente, es normal que desconozcas su significado, pero debes saber que es muy importante, puesto que hace referencia al tipo de motorización del vehículo.

EV/BEV. Los coches puramente eléctricos, con etiqueta ‘0’ Emisiones de la DGT, tienen uno o varios motores eléctricos y una batería que lo alimenta y que se recarga mediante su conexión a un enchufe o estación de carga. La sigla EV hace referencia a Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico, mientras que BEV significa Battery Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico de Batería. HEV. Los coches híbridos no enchufables, es decir, los híbridos convencionales, equipan un motor de combustión y también un pequeño motor eléctrico alimentado por una batería que no se puede enchufar y que les permite circular en modo eléctrico durante no más de tres kilómetros. Llevan la etiqueta ECO. PHEV. Los coches híbridos enchufables son aquellos que, a diferencia de los HEV, se deben enchufar para cargar la batería. Estos vehículos cuentan con la etiqueta “0”. Gracias a su mayor batería permiten recorrer más de 40 kilómetros en modo totalmente eléctrico. E-REV. Los coches eléctricos de autonomía extendida o E-REV equipan un pequeño motor de combustión auxiliar que se encarga de recargar la batería que da energía a un motor eléctrico. MHEV. Los coches híbridos ligeros o MHEV no pueden circular en modo 100% eléctrico, puesto que su motor principal es uno de combustión. Pero equipan un pequeño motor eléctrico que da apoyo en las aceleraciones al motor de combustión para ofrecer algo más de par. Cuentan con la etiqueta ECO . FCEV. Los coches eléctricos de pila de combustible, conocidos también como eléctricos de pila de hidrógeno y cuyas siglas son FCEV, equipan un motor eléctrico que se alimenta a través de pilas de combustible que producen electricidad combinando el hidrógeno almacenado en un depósito con el oxígeno del aire.