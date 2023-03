La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite que deben superar obligatoriamente todos los vehículos a motor en España para poder circular legalmente por la vía pública. Esta revisión sirve para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos, mantener las condiciones de seguridad necesarias para evitar o minimizar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, y cuidar el medio ambiente previniendo escapes de gases y emisiones nocivas. De hecho, según AECA-ITV, las Inspecciones Técnicas de Vehículos evitan al año un total de 29.158 siniestros viales.

Según la edad de tu vehículo, deberás pasar la inspección antes o después a partir de los cuatro años. Recuerda que puedes consultar la fecha de tu próxima revisión en la propia pegatina de la ITV o en el último informe de la inspección de tu vehículo. No obstante, con el paso del tiempo, es normal que se te pueda olvidar la fecha de tu próxima inspección y que al darte cuenta compruebes que ya se te ha caducado. Ante tal situación, la mayoría de conductores piden cita previa rápidamente en su estación de ITV más cercana y continúan circulando tranquilamente convencidos de que teniendo una cita previa no pueden recibir una sanción por circular con la ITV caducada. Sin embargo, esta creencia tan extendida entre los conductores no es cierta.

La respuesta a esta pregunta es muy clara: no. Tener una cita previa en una estación de ITV no te acredita a utilizar el coche en la vía pública fuera del plazo de control de la ITV. Por ello, debes planificar siempre la cita para la revisión de tu vehículo con tiempo y llevar todos los documentos necesarios y en regla el día señalado. Recuerda que la normativa prohíbe retrasar la ITV, pero sí permite realizarla hasta 30 días antes sin perder días de caducidad para la próxima inspección.

Ten en cuenta que conducir un coche sin la ITV en vigor es totalmente ilegal y está sancionado con una multa de entre 200 y 500 euros, aunque sin la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Según la normativa, existen dos casos en las que un vehículo sí que puede circular sin la ITV en vigor. En los casos en los que el conductor acredite que tiene una cita confirmada en un centro de ITV para el mismo día de la detención y el momento coincide con el horario de la cita para la revisión.

En los casos en los que el conductor realice una solicitud de cita previa antes de que le caduque la ITV y por causas ajenas a él existan demoras en las estaciones de inspección que impidan realizar la ITV a tiempo.