A partir del próximo mes de enero, todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrás que establecer una serie de áreas con restricciones al tráfico, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esto supondrá que en 2023 ciertos coches no podrán conducir por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) al no disponer de etiqueta medioambiental.

Los coches con etiquetas B y C tendrán el acceso restringido, mientras que los que no las tengan, tendrán prohibido circular por las mismas al tener más de dos décadas de antigüedad y/o no cumplir los requisitos de la DGT para tener la etiqueta medioambiental.

Estos son los coches que podrán conducir por las ZBE con restricciones:

Etiqueta B (Amarilla) : "Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006 . Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006." Los vehículos con esta etiqueta no tiene prohibida la circulaciones pero si hay ciudades que establecerán ciertas restricciones.

Etiqueta C (Verde): "Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014."

Los coches que podrán circular libremente por las ZBE serán los que tengan las etiquetas medioambientales O y ECO. Por su parte, los vehículos sin etiqueta medioambiental sólo pueden moverse entre las 20:00 y las 7:00 del día siguiente en días laborables.