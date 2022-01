Las motos cotizan al alza. Así se desprende de los datos presentados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) en una rueda de prensa virtual protagonizada por Ramón Bosch, presidente de ANESDOR y director general de Kawasaki España, y José María Riaño, secretario general de la asociación donde han analizado la evolución del mercado en 2021 y los principales desafíos para el sector en 2022.

Durante la rueda de prensa se informó de que el crecimiento del sector de la moto y los vehículos ligeros en 2021 fue del 5%. En total se matricularon 184.090 unidades. Esto supuso que el 16% de todas las matriculaciones de vehículos en España en este periodo pertenecieron a esta categoría. Bosch calificó 2021 como "un año positivo a pesar de las dificultades a las que se han enfrentado las empresas. Tanto el COVID como los problemas logísticos y de componentes a nivel internacional han frenado un crecimiento que en otras circunstancias hubiera sido más elevado", apuntó el directivo.

Respecto a este 2022, las perspectivas de los fabricantes son que se alcancen las 211.200 unidades de motos y vehículos ligeros matriculados en 2022. Esto supondría un crecimiento interanual del 9,2%. Se prevé que todos los segmentos del sector presenten datos favorables. Las motocicletas, que suponen el grueso por volumen, crecerán un 9,1% hasta las 180.100 unidades. Por su parte los ciclomotores llegarán a las 18.800 unidades (+6%). El resto de las categorías del sector, triciclos y cuadriciclos, también superarán las cifras del año pasado con crecimientos del 21,3 y el 15,8% respectivamente.

Falta de atención de las administraciones

Por otra parte, José María Riaño ha traslado el malestar del sector ante la postura del Gobierno de no modificar las etiquetas de los vehículos: "las motos actuales reciben la misma etiqueta que las de 2006 a pesar de ser significativamente más eficientes y sostenibles. Los distintivos de la DGT son utilizados fundamentalmente por los Ayuntamientos para restringir los accesos a las ciudades y es un problema grave no solo que no se ponga en valor la evolución tecnológica, sino que los municipios ni siquiera sean conscientes de que las etiquetas de motos y coches aunque puedan parecer igual no son equivalentes".

"Cada vez más ciudadanos se desplazan en moto. No es razonable que el Ministerio de Transportes no cite una sola vez a la moto en su Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030 igual que tampoco lo es que la mayoría de los Ayuntamientos no cuenten con capítulos específicos sobre la moto en sus Ordenanzas de Movilidad. La administración olvida de forma sistemática a los usuarios de moto", ha asegurado.