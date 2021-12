Zero MotorcyclesZero Motorcycles, la compañía estadounidense líder en la fabricación de motos eléctricas, ha realizado una nueva entrega de sus motos al Cuerpo Nacional de Policía con el objetivo de renovar y descarbonizar progresivamente su flota dentro del marco de la transición ecológica.

Durante la pasada primavera la Dirección General de Policía recibió 22 unidades de DSR. Ahora, se suman a dicha cifra un total de 76 motos nuevas: 38 del modelo FX y otras 38 del modelo DS. Cabe destacar que esta nueva entrega ha sido realizada por CooltraCooltra, empresa líder en soluciones sostenibles de movilidad sobre dos ruedas en Europa, nacida en Barcelona hace quince años y partner de Zero Motorcycles en el negocio de flotas.

La Zero FX destaca por su comodidad, facilidad de conducción y prestaciones. Se trata de un modelo de tan sólo 131 kilogramos de peso, con una velocidad máxima de 137 km/h y una autonomía en ciudad de 146 kilómetros. La FX equipa un motor ZF 7.2 de 44 CV (33 kW) y al igual que el resto de modelos Zero cuenta con componentes de primera calidad como las suspensiones Showa, los frenos J. Juan, ABS Bosch y los neumáticos Pirelli.

Por su parte, la Zero DS destaca por su polivalencia. Este modelo pesa 187 kilogramos y la ausencia de embrague y de cambio de marchas facilita la conducción y elimina el mantenimiento. A pesar de compartir componentes y parte de su filosofía con la Zero FX, la potencia de la DS aumenta hasta los 59 CV (44 kW) y su autonomía en ciudad es de 262 kilómetros. Asimismo, como todos los modelos de Zero, dispone de conectividad con el teléfono inteligente para poder personalizar los modos de conducción, conocer el estado de la carga de la batería y otra información.

En palabras de Umberto Uccelli, Vicepresidente y Managing Director Zero Motorcycles EMEA: "España fue uno de los países que creyó en la movilidad eléctrica mucho antes que otros mercados. De la misma manera, las autoridades del país siempre han ido por delante en este aspecto y ahora son los demás países europeos quienes les siguen. El Gobierno español ha apostado por las motos eléctricas en la modernización de su parque policía y en la progresiva descarbonización de su flota, una opción más limpia y eficiente para preservar el medio ambiente”. Y añade que “la polivalencia y versatilidad de las motos Zero va más allá del uso particular porque desde Santa Cruz diseñamos las motos pensando también en una vertiente pública para darles un uso dentro de los cuerpos gubernamentales y de seguridad".

Por su parte, Josef Morat, Country Manager España y Regional Manager Southern Europe - Middle East and Africa, destaca que "estamos muy ilusionados con que España sea el primer país europeo, y de los primeros del mundo, en apostar por este cambio a las motos eléctricas para las actividades de patrulla. Desde Zero Motorcycles trabajamos con Cooltra hace muchos años, una empresa que también han sido de los primeros en el mundo en creer que una moto eléctrica como una Zero Motorcycles podía ser la solución perfecta por patrullar en una ciudad”. El propio Morat explica que “la entrega de estas 76 motos a la Policía Nacional en estas últimas semanas de 2021 se suma a las 22 entregadas al principio del año por parte de Next Motorbike, otro partner de Zero Motorcycles en el negocio de flotas".