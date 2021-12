Sobre todo durante el confinamiento por coronavirus por el hecho de no poder desplazarte fuera de tu ciudad o comunidad, desde la ventana se podía ver cómo muchos coches iban acumulando polvo y suciedad al no moverlo. Ahora es una imagen no tan frecuente pero aun así, ni se te ocurra bajar a lavarlo a la calle ya que te puede salir muy caro. El artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente limpiar o reparar coches en la calle a causa del deterioro que esto pueda causar en la vía pública. La sanción depende de cada ayuntamiento, pero las multas van desde los 30 hasta los 3.000 euros.

Relacionadas Los cinco tipos de multas relacionadas con la ITV