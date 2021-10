Después del Automobile Barcelona más electrificado de la historia, llega etric, el suplemento de EL PERIÓDICO dedicado a la movilidad eléctrica y sostenible, en su sexto número con las últimas novedades de las principales marcas de la industria, información de servicio y otras noticias de interés.

Estamos en un momento convulso para la industria automovilística, que, como hace 100 años, sigue basando su negocio en la producción y venta de vehículos. Las ambiciones de las principales compañías de abrir nuevas vías para ganar dinero gracias a la digitalización llegarán, pero todavía hay que trabajar. Es por eso que la crisis de los semiconductores tiene toda la cadena de valor quebrada y en el mejor de los casos no se espera poder recuperar hasta 2023.

Pese a todo, las marcas siguen con su objetivo de electrificarse, para no perder el tren en la transformación más importante que ha vivido la industria automotriz. Este hecho quedó demostrado en el Salón de Barcelona, donde hubo más coches eléctricos que nunca, y queda patente en el suplemento etric, que protagonizan este mes novedades como el Renault Mégane E-Tech Eléctrico o el Cupra Born, dos vehículos que dominarán un futuro que ya es presente.

Gamas electrificadas

No faltará en el sexto etric un completo repaso a la gama electrificada de Citroën así como un análisis sobre los coches cero emisiones de Kia, que tiene en el EV6 y el Sportage PHEV los estandartes de su nueva etapa como proveedora de servicios de movilidad. La misma marca surcoreana instalará una red de cargadores rápidos en España a través de su red de concesionarios.

La recién llegada Lynk &Co. también se pasará por etric para explicar, en palabras de su vicepresidenta, Telma Negreiros, sus planes para España y las particularidades de su modelo de compra, que contempla opciones de suscripción a lo Spotify. También tendrá protagonismo Wallbox, la compañía catalana de cargadores que, en apenas cinco años, ha pasado de startup a multinacional. En cuanto al sector de las dos ruedas, la Silence 01 Plus es la principal novedad este mes. No te lo pierdas, etric mañana, sábado 9 de octubre, en tu quiosco.