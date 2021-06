Este año el Salón del Automóvil se centra en los coches, por lo que no habrá el pabellón de motos que hubo en la última edición del eventos. Sin embargo, las motos no estarán totalmente desaparecidas del evento, ya que la organización ha decidido ceder un terreno para que los concesionarios de motos lleven sus modelos más novedosos para que los visitantes los puedan ver. La aceptación ha sido tan grande, que la organización del evento ha tenido que limitar el número de vehículos expuestos por cada una de las marcas que acudan. Prácticamente estarán todos los concesionarios de la ciudad de Vigo, con sus modelos más importantes. Serán alrededor de treinta modelos, que dispondrán de información de sus características, precios y contacto, ya que no será un espacio comercial, y si expositivo, de ahí el sistema a seguir.

Si en coches son muchas las novedades que se presentan, en los vehículos de dos ruedas no es menos. Marcas como Ducati, Sacrambler, Moto Guzzi, BMW Motorrad, Yamaha, KTM, Peugeot, Harley-Davidson, Suzuki, Zontes, Super Soco, F.B. Mondial o Wottan Motor son algunas de las marcas que estarán presentes.